Kvinden i Cannes indtager både en hovedrolle og en birolle Kampagnerne mod seksuel undertrykkelse sætter også sit aftryk på filmfestivalen i Cannes. Men hvor meget fylder kvinderne egentlig?

'I år er præsidenten en kvinde!’.

Sådan står der med triumferende flammeskrift på forsiden af et fransk magasin under et elegant fotografi af Cate Blanchett.

Den australske diva er ganske rigtigt forkvinde for årets guldpalmejury, og det er selvfølgelig værd at bide mærke i. Blanchett er ikke kun en fremragende skuespiller, men også en kvinde med sine meningers mod.

Signalværdien er ikke til at tage fejl af her år 1 efter #MeToo og Time’s Up. Og så kan man ellers begynde at diskutere, hvor dybt forandringerne stikker på den på så mange måder konservative festival, hvor en rigtig mand er i smoking og en rigtig kvinde nedringet til et sted tæt på ækvator.

Således også den nye præsident, der på ryggen var nedringet til nøjagtig det sted, hvor verden deler sig i to.

At filmens verden rummer et voksende antal kvindelige instruktør, har man været temmelig sen til at opdage i Cannes

I Cannes kan man så sandelig stadig kende forskel på kønnene, og det skal man jo ikke nødvendigvis kimse ad.

Der er ingen tvivl om, at det sidste års begivenheder har sat yderligere skub i de allerede igangværende bestræbelser på at gøre Cannes til en lidt mere lige leg for kønnene.

Adskillige filmiske kvindebevægelser giver lyd fra sig. De gode intentioner skorter det ikke på, og festivalen har oprettet en særlig hotline, hvor kvinder, der føler sig chikaneret eller udsat for trusler om vold, kan henvende sig.

Men når det kommer til selve filmene, kan man godt være mere i tvivl. At filmens verden rummer et voksende antal kvindelige instruktør, har man været temmelig sen til at opdage i Cannes, hvor man selvfølgelig vil hævde og tro på, at man udelukkende handler ud fra kvalitetskriterier.

Men hvor stor en del af smagsløgets bud på kvalitet er til syvende og sidst hæftet på det kønnede blik?

FAKTA Kvinderne i Cannes I alle de fire juryer er der kvindeligt flertal. I Hovedkonkurrencen står det 5-4, i Un Certain Regard 3-2, i kortfilm 3-2 og i Camera D’Or 4-1. I Un Certain Regard er 6 1/2 ud af 18 film instrueret af kvinder. I hovedkonkurrencen kun 3. I Un Certain Regard har 7 film på papiret decideret ’kvindeproblematik’, mens det bedømt ud fra forhåndsreferaterne i hovedkonkurrencen er 3.

Lesbiske i Kenya

Ser man på årets festival, er der stor forskel på de to officielle hovedkonkurrencer. I kampen om Guldpalmen er kun 3 ud af 21 instruktører kvinder, og det er ovenikøbet flot i forhold til gennemsnittet.

I sidekonkurrencen Un Certain Regard, hvor man traditionelt tager flere chancer, er 6 1/2 film (’Les Chatouilles’ har to instruktører) ud af 18 instrueret af kvinder.

Her finder man stribevis af film om kvindeundertrykkelse og kønsproblematik. F.eks. Wanuri Kahius ’Rafiki’ om lesbisk kærlighed i Kenya, der i hjemlandet er blevet forbudt af censuren.

Kun en enkelt film i hovedkonkurrencen ser ud til at ligge i tråd, og den er – ikke overraskende – instrueret af en kvinde. Nemlig Eva Hussons ’Les Filles de Soleil’ om en gruppe kvindelige kurdiske krigere, der kæmper for frihed, lighed og søsterskab.

Så jo, det kunne se ud til, at valg af emne i hvert fald til en vis grad handler om fortællerens køn og erfaringshorisont. Og så handler det pludselig ikke kun om politisk korrekthed.