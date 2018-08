’Nak & Æd’ passer forbløffende genialt til sommerhjernens mentale slow-flow

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

På Danmarks Radio skal de naturligvis også holde ferie. Og mens agurketiden bare synes at vokse og vokse som en grøntsag i sommerheden, har man alligevel været kolde nok i rumpen til at lade genudsendelser i metermål overtage sendefladen. De seneste uger har man derfor atter kunnet følge de to piberygende bonkammerater jægeren Jørgen Skouboe og kokken Nikolaj Kirk og deres evindelige forsøg på at nakke og æde en sagesløs sika eller en edderfugl lidt uden for Mandø. Otte sæsoner med cirka ti afsnit er det blevet til med årene. Og det giver jo altså en hel del filmrulle sådan at opbevare i licenspaladsets dropbox.

Set i tv Nak & Æd. Kan ses på dr.dk

At DR genudsender, er der såmænd ikke noget odiøst i, det er snarere deres kainsmærke at rådyrke konceptet med serielle båndsløjfer. Men denne gang rammer de den, så at sige, lige på kornet.

For der er noget med ’Nak & Æd’, som passer forbløffende genialt til det mentale slow-flow, som hjernen over tid finder sig til rette i, når man holder sommerferie – en langsom rytme af liv, der går. Ingen kæppe i tilværelsens hjul. Som forfatteren Per Højholt engang sagde om Abbas popmusik, er der noget ekstremt tilfredsstillende ved, »at tingene kommer til den tid, de skal«. Der er introen, der er verset og så omkvædet liiige ... der ... ah!

Tak til DR for at gå på ferie med alle os andre

Sådan er det, når man genser ’Nak & Æd’ i disse dage – programmet forløber efter den samme skabelon gang efter gang. Først kokken, der arriverer dyttende, flippende og netop hjemvendt fra Afrika, så jægeren, der er ved at sprænges af begejstring over at vise lejren, han har snittet. Og så øllen, de drikker, når de siger velkommen. Allervigtigst dog: morgenmusikken af den etiopiske musiker Mulatu Astatke, der synger morgengryet ind med sin støvede saxofon. Dopaminer strømmer ud i hjernens belønningscenter. Ah!

Om de nakker dyret, er uinteressant, det er ikke engang ret dramatisk. Der er jo altid et taberdyr at goutere – en bundfrossen grævling eller en stør. Er det ikke kedeligt? Måske, men som sommer-tv er det sublimt at mærke kedsomheden blande sig med glimtet lyst til for første gang i sit liv at tilberede en agerhøne. Lysten til at sove i telt i naturen og lave kaffe på en trangia. Lyster, der er blevet realiseret hos denne signatur, fordi der for en gangs skyld var tid til det i feriens eksil fra hverdagens tamtam. På den måde viser ’Nak & Æd’ os også, hvordan kedsomheden kan rumme noget opbyggeligt. Så tak til DR for at gå på ferie med alle os andre. Og lad bare 95 procent af min licens gå ubeskåret til disse gnidningsfrie naturprogrammer. Resten kan gå til DR 2’s nye vejrvært.