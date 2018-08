Lucia Odoom: ’Vild sommer’ giver et mildt og jordnært indblik i ungdommens moralske dilemmaer om venskaber og kærlighed

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Ungdomsserien ’Vild sommer’ kan findes på streamingtjenesten TV 2 Play og er en oplagt ’tv-snack’ til dem, der ikke kan holde til at sidde indenfor og labbe lange afsnit af serier i sig i sommervarmen.

I ’Vild sommer’ er vi svøbt ind i sommerens smukke Instagram-filter, imens vi følger vi Ida, som får en Roskilde-billet af sin veninde og roommate Simone, der bliver hjemme af frygt for at støde ind i sin ekskæreste Frederik. Som man jo nok kan regne ud, opstår der sød musik imellem Ida og ekskæresten på Roskilde Festival, hvor de hvirvles ind i mudder, musik, øl og indviklede følelser.

Set i tv Vild sommer. ’Vild sommer’ er instrueret af den danske instruktør Daniel Kragh-Jacobsen, der tidligere har instrueret musikvideoer og kortfilm. Der er to sæsoner af ’Vild sommer’ med i alt 12 korte afsnit. Begge sæsoner kan streames på TV 2 Play.

I anden sæson kommer konfrontationen, og Ida kommer i klemme imellem sin sommerflirt, der pludselig flytter ind, og sit venskab med Simone.

Selv om titlen er ’Vild sommer’, er den et mildt og jordnært portræt af at være ung og stå i moralske dilemmaer omkring venskaber og kærlighed.

Der ikke nogen, der skyder heroin ind i blodårerne i sommernatten, blot ungdomsforvirrede hændelser.

Kristine Kujath Thorp stråler i hovedrollen som Ida, der på den ene side prøver at være en god veninde og samtidig er magnetisk tiltrukket af noget forbudt. Skuespillet de unge imellem er generelt naturligt og flydende.

Ungdomsserierne forsøger i øjeblikket at vise de unge realistiske hverdagsdramatiske hændelser. Der er ikke nogen biler, der eksploderer, ligesom det kunne ske i tidligere tiders amerikanske ungdoms-tv-serier som ’Beverly Hills 902010’ og ’Orange County’.

Julie Andem, der stod bag den norske tv-serie ’Skam’, baserede sin fiktion på kvalitative interviews med norske teenagere. Ud fra deres sorger og glæder skabte hun sine hovedkarakterer og deres problemstillinger.

Siden ’Skam’ skabte febervildelse og kultstemning i Danmark og rundtomkring på kloden, har det vrimlet med bud på realistiske ungdomsfiktion-tv-serier i kort format. For nylig lancerede NRK opfølgeren til ’Skam’, sabbatår-serien ’Blank’ om Ella, der ikke ved, hvad hun skal stille op med studievalg og kærlighed.

’Vild sommer’, som er en del af konceptet Play Shorts, er et forsøg på at finde »nyskabende talenter med originale fiktionsideer«. TV 2 Play skrev i sit opslag, at de søgte efter unge talenter, der kunne give deres bud på en ny komedieserie, »den danske ’Skam’ eller et spændingsdrama over en sommer«.