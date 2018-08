Nettet gik i selvsving: Mit navn er Elba. Idris Elba Et par tweets var nok til at genantænde rygterne om, at den britiske skuespiller Idris Elba kunne blive den næste James Bond

Rygterne har svirret længe: Den britiske skuespiller Idris Elba skal overtage en lettere brugt, men yderst klædelig smoking og spille James Bond, når Daniel Craig ikke gider mere. I løbet af weekenden blev den tanke forsøgt manet i jorden. Instruktøren Antoine Fuqua, som skulle have været kilde til Elba-rygterne, afviste i flere medier al kendskab til historien. Men så gik Idris Elba på Twitter søndag formiddag og skrev: »My name’s Elba. Idris Elba«. Og nettet gik i selvsving igen. For var referencen til superagenten ikke en bekræftelse af Bond-rolle? Eller var det i virkeligheden det modsatte? Senere på dagen teetede Elba igen: »Don't believe the HYPE«, og det kan man så lægge i, hvad man vil. Den 45-årige skuespillere har tidligere selv sagt, at han er for gammel til at spille James Bond - og at han iøvrigt troede, agenten skulle være pæn. Kan Bond være sort? Hvis man skal tro David Black fra den internationale James Bond fanklub, ser 007 cirka sådan her ud. Foto: AP Hvis man skal tro David Black fra den internationale James Bond fanklub, ser 007 cirka sådan her ud. Foto: AP Det er dog ikke alderen, der bekymrer folkene bag International James Bond Fan Club, der mener, at en sort superagent ligger for langt fra den oprindelige romanfigur: »Figuren er skabt af Ian Fleming, så man skal lægge sig så tæt på hans figur som muligt. Hvor ender vi ellers henne?«, siger en af fanklubbens ledere, der oven i købet hedder David Black. Han mener ifølge BBC, at Idris Elba kunne blive en ret god skurk i en Bond-film, og at 007 selv skal spilles af en, der minder om Sean Connery. I første omgang kan David Black og andre glæde sig til efteråret 2019, hvor næste film med agent 007 er klar. Den hedder ’James Bond 25’ og har Daniel Craig i hovedrollen, måske for sidste gang, for så har han nemlig lavet de fem film, han aftalte med studiet bag agent-serien. En række andre navne er sat i forbindelse med rollen som Bond, det gælder blandt andre: Tom Hardy, Michael Fassbender og Aidan Turner. Mon ikke det ender meget godt?