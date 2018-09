Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tysklands svar på Joaquin Phoenix kører gaffeltruck i letbitter film uden plot 'In The Aisles' handler om daglige gentagelser og livet mellem lagerhylderne i et kæmpesupermarked.

I butikscentrenes og kæmpesupermarkedernes lagerhaller lever nogle jo deres halve vågne liv med at flytte paller med varer i de lange gange (titlen) og anbringe dem i de tårnhøje hyldevægge. Om de mennesker selv er kommet på rette hylde i livet, tvivler man på efter dette knap nok kuldslåede hverdagsdrama fra sådan en af det genforenede Tysklands mere uglamourøse arbejdspladser.









Instr.: Thomas Stuber Tyskland, 2018. 125 min. I sektoren for drikkevarer lærer gamle Bruno den nyankomne fhv. ungdomsforbryder Christian (Franz Rogowski, tysk svar på Joaquin Phoenix) at køre gaffeltruck med højt læs, mens den unge af sig selv bliver interesseret i Marion (Sandra Hüller) fra afdelingen for søde sager – men hun er gift med en bølle. Det er de små forandringer, der tæller i denne verden af daglige gentagelser – så filmen klarer sig også næsten uden plot. I det underdrejede spil er der heldigvis glimt af letbitter humor, som lyser op i den ellers tungt henskridende, socialt demonstrative og noget gammeldags fortalte historie om stærkt begrænset livsudfoldelse i arbejdslivets lukkede løbegange.