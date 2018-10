Socialdemokratiet: Biografer skal betale for nye danske blockbustere Socialdemokraterne vil pålægge biograferne at skyde 40 millioner årligt i nye danske film, der kan trække flere i biografen. Desuden skal Netflix og andre streamingtjenester til lommerne.

Dansk film skal tilbage på sporet med blockbusterfilm som ’Klovn – The Movie’, ’Hvidsten Gruppen’ og ’En kongelig affære’, der kan trække masser af danskere i biografen.

Dansk films markedsandel er faldet til 20-21 procent de sidste par år, og det dur ikke, mener Socialdemokratiet. Filmene skal tilbage på en markedsandel i danske biografer på mellem 28 og 30 procent, som den lå på i perioden 2011-2015, skriver partiet i sit udspil til de kommende forhandlinger med regeringen om en ny fireårig aftale for dansk film. Forhandlingerne går i gang i næste uge.

Fakta Filmaftale Regeringen forhandler fra næste uge rammerne for, hvordan filmstøtten på en halv milliard kroner årligt skal bruges i perioden 2019-2022. Filminstituttet mener, at spillefilm, tv-serier, børn og unge og de regionale filmfonde bør styrkes. Samlet er der brug for 250 mio. kr. Regeringen har allerede i forbindelse med medieforliget besluttet at tage filmforpligtelsen fra DR og TV 2 og i stedet øget filmstøtten med 120 mio. kr.

Biograferne er det led i filmens fødekæde, der tjener allerbedst i de her år Mogens Jensen (S), kulturordfører

For at sikre, at der er flere penge til de store film, vil partiet – i lighed med Producentforeningen – have biograferne til at spytte flere penge i kassen. Der skal indføres en toårig forsøgsordning, hvor biograferne bliver pålagt at skyde 40 millioner kroner årligt i store, dyre danske film.

»Biograferne er det led i filmens fødekæde, der tjener allerbedst i de her år. Og derfor handler det om, at biograferne i en tid, hvor det går godt, kan give et ekstra bidrag«, siger Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen.

Biograferne skyder jo i forvejen penge i dansk film, hvorfor skal de nu tvinges til at betale ekstra?

»De efterlyser selv flere danske film, der kan samle et større publikum. Og vi har jo ikke en uudtømmelig statskasse. Så det handler om at lade dem yde, der faktisk tjener penge på nogle af de film, der får statsstøtte«, siger Mogens Jensen.

Stigende indtægter

En økonomisk analyse fra Teknologisk Institut af biografernes økonomi fra 2012 til 2016 viser, at deres overskud i perioden var stigende og i 2015 lød på 136 millioner kroner efter skat.

Socialdemokraterne vil også pålægge streamingtjenester som Netflix og YouTube at betale 3 procent af deres omsætning i Danmark til dansk film. Pengene skal så fordeles via Det Danske Filminstitut.

I forvejen er regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med medieforliget blevet enige om at tvinge streamingtjenesterne til at bruge 2 procent af deres danske omsætning på dansk indhold.

Men de penge går ikke ind i det fælles system, men er nogle, tjenesterne kan bruge på egne film eller tv-serier med udgangspunkt i Danmark.

Samlet vil det give et tilskud til danske film og tv-serier på 5 procent af streamingtjenesternes omsætning, og det vil ifølge Socialdemokratiet give en indsprøjtning på mellem 60 og 80 millioner kroner årligt. Indtægterne skal blandt andet kompensere for de mange millioner, filmbranchen har mistet, fordi dvd-salget er forsvundet.

»Når de store streamingtjenester trækker penge ud af Danmark, er det rimeligt, at de er med til at finansiere dansk film og talentudviklingen, som de også selv nyder godt af«, siger Mogens Jensen.

Dansk Folkeparti, der lancerede sit filmudspil i august, er enige i, at der skal bruges flere penge på blockbuster-film, ligesom de er enige i, at streamingtjenesterne skal betale mere end de 2 procent, partiet har aftalt med regeringen.

»Vi har en aftale med regeringen om 2 procent, som vi agter at holde. Men vi håber, at regeringen vil lytte til gode argumenter, og at vi sammen med socialdemokraterne kan overbevise den om, at vi skal kigge på det her«, siger partiets kulturordfører Alex Ahrendtsen.

Derimod er partiet lodret imod at pålægge biograferne yderligere udgifter.

»Biograferne afleverer allerede mange penge til dansk film. Og hvorfor straffe dem for, at de gør det godt«, siger Alex Ahrendtsen.