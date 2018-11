Mesterkok i TV3-program: Kogebøger er faktisk fagets pornoblade

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Bo Tao Michaëlis om ’Til middag hos 8’, der sendes på TV3.

Set i tv Til middag hos, sæson 8. TV3 kl. 19 mandag 5. november og fire hverdage frem.

Rigtige mesterkokke på fjernsyn er fascinerende. Altså ikke mediekokke, som skældende og smældende hjemsøger nedslidte restauranter som et mareridt, glade amatører, som hæmningsløst drysser vitser ud over retten, eller enfoldige naturkokke, som laver mad af ingenting og nedskudte dyr. Nej, sådan nogle, som arbejder i roste og berømte restaurationskøkkener med gigantiske komfurer tilsyneladende tegnet af enten Jules Verne eller Storm P. Frejdige mænd og kvinder, som får stjerner og hjerter og bæver for og bejler til stormogulen Michelin, begår selvmord, hvis sovsen skiller, isen smelter. Gastronomiens musketerer m/k, hvor gryde og ske har afløst kappe og kårde.

Maden er alt, og man vil forlade kæresten for køkkenet, men aldrig køkkenet for kæresten. Hvilket både er godt og skidt, kunne man forstå på aftenens dansk-franske kok, den charmerende, begavede og hjertelige Francis Cardenau, som undervejs i sine serveringer for vennerne og kollegerne, Umut Sakarya, Morten Krogholm og Jesper Vollmer, i ’Til middag hos, sæson 8’ fortalte om at trække stikket ud. Igen finde sin kone og genkende sine børn. Og stemningen var smittende mellem de fire. Præget af fagets kollektive tone, gode kammerater med stik til hinanden, men også med den fine egenskab, udover madlavning, at have ordet i deres magt. At kunne fortælle om, hvad de gør med ingredienserne, hvad rettens intention er, og hvorledes den hænger sammen med både kultur og klima.

Det slår mig hver gang, især på TV3’s madprogrammer, at det er en lyst at høre professionelle tale om gastronomi. Ikke bare som mad og drikke, men også som en kulturel proces i samklang med sin tid, sin fortid og eget privatliv.

Kogebøger er faktisk fagets pornoblade. Noget, du kun læser gedulgt under forklædet, og som hverken påvirker eller inspirerer dig Jesper Vollmer, kok

Vennerne fandt i Francis’ bibliotek således den store Ali-Bab-kogebog fra begyndelsen af 1900-tallet og åbenbart hans madbibel igennem livet. Og som den altid sympatiske og gennemempatiske Jesper Vollmer sagde med et koket glimt i øjet, så er kogebøger faktisk fagets pornoblade. Noget, du kun læser gedulgt under forklædet, og som hverken påvirker eller inspirerer dig. I det hele taget var forholdet mellem Jesper og Francis smukt følsomt som far og søn; den første har gået i lære hos den anden.

Maden var selvfølgelig lækker her oppe hos manden fra Toulouse, som er endt lidt nord for Hillerød. Fransk som baguette og bourgogne. En ting irriterer mig. Ud over champagne får vi intet at vide om vinene! Gad vide, hvad Francis serverede til sine asparges? Er det ikke en grøntsag, som har det svært med vin?