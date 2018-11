Et af filmkunstens mest uortodokse makkerpar: Tilda Swinton og Luca Guadagnino har hygget sig med uhyggen i deres fælles heksedans

Jeg kan forestille mig, at man om 40 år kan lave en ny ’Suspiria’, der foregår i vor tid Tilda Swinton

»Dario Argentos film kom ud i 1977. Det er et år, der virkelig har sat sig i min bevidsthed som et meget afgørende år. Men hvorfor? Hvor kom al den bekymring fra, jeg følte som ung? Alt det mærkelige, der skete omkring mig. Jeg husker min forvirring, da Aldo Moro blev kidnappet i 1978. Baader-Meinhof-’selvmordet’ i Stammheim. Det var en æra, der sluttede der. Samtidig var der i Italien på det tidspunkt en meget stærk feminisme, som talte for positiv særbehandling snarere end ligeberettigelse. Hvor man filosofisk diskuterede Moderen som en ny tids svar på patriarkatet. At flette alle disse omvæltninger ind i Argentos historie var for stor en fristelse«, forklarer Luca Guadagnino.

»Jeg kan forestille mig, at man om 40 år kan lave en ny ’Suspiria’, der foregår i vor tid«, kommer det som en eftertanke fra Tilda Swinton. Luca Guadagnino nikker ivrigt. Ja, netop! Det kontemporære er langtfra altid den bedste måde at snakke om nutiden på, siger han. En diskussion, de to tydeligvis har haft før.

»At spille Madame Blanc var for mig en storslået mulighed for yderligere at udforske mange af de ting, vi i forvejen diskuterede. Inden for såvel som uden for ’Suspiria’s ramme. For mig er pejlemærket Anton Walbrooks portræt af Lermontov i Michael Powell og Emeric Pressburgers ’The Red Shoes’ (1948, red.). Det er et af de helt store kunstnerportrætter på film. Lermontov er danser og koreograf og er i filmen i færd med at overtale en ung pige til at vælge kunsten fremfor livet. Jeg har altid ledt efter en lejlighed til at udforske dette territorium, og Madame Blanc var en perfekt mulighed«, siger hun. »’The Red Shoes’ er en horror-film for kvindelige kunstnere«.





En anden inspirationskilde til Swintons Madame Blanc var Mary Wigman, fortæller hun. Den eksperimenterende tyske ekspressionistiske danser og koreograf, som i 1928 lavede en ’Hexentanz’ og senere holdt sin danseskole for piger kørende op igennem nazitiden. Selv om det bl.a. indebar, at Wigman måtte fyre sine jødiske medarbejdere. Og måske derfor er nazismen og studehandler med det dæmoniske blevet en politiseret del af den nye ’Suspiria’.



»Men samtidig er vi jo altså også bare underholdere«, understreger Luca Guadagnino.

»At fremstille fortiden på en underholdende måde kan være en god måde at gøre unge mennesker interesserede i ting på, der både handler om fortiden og nutiden«.

Guadagnino ser så ivrigt på Tilda Swinton og fortsætter: