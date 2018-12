'A Star is Born' bliver genindspillet igen og igen: Kan det passe, at berømmelsens pris er den samme gennem det meste af et århundrede? Fire gange er 'A Star Is Born', historien om én dalende og én opstigende showbizstjerne, blevet filmatiseret i løbet af 81 år, senest i Bradley Coopers version med Lady Gaga. Kan det passe, at berømmelsens pris er den samme gennem det meste af et århundrede?

FOR ABONNENTER En af mine venner siger, at fra det årti, vi lærte hinanden at kende i, husker han mig nærmest kun fra, når jeg sad, stod og gik og sang ’The Man That Got Away’, Harold Arlen og Ira Gershwins hjertevridende sang fra ’En stjerne fødes’, versionen med Judy Garland. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind