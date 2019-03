Politikens anmeldere: Her er de 18 film, vi glæder os mest til på CPH:DOX

Joakim Grundahl vælger:

Anthropocene

Foto: Fra filmen

’Anthropcene’ er den sidste film i en trilogi, hvor den canadiske fotograf Edward Burtynsky og instruktør Jennifer Baichwal visualiserer, hvordan menneskets tilstedeværelse har ændret Jordens landskaber. Det er billeder, der er så æstetisk storslåede, at det næsten er ubegribeligt, at det er ren dokumentation. Ofte filmet fra luftperspektiv blotlægger de ellers usynlige strukturer, så vores aftryk på kloden træder frem i sit overvældende format. I ’Anthropocene’, hvis titel henviser til den aktuelle geologiske periode, hvor mennesket definerer naturens tilstand mere end naturen selv, har Burtynsky og Jennifer Baichwal allieret sig med filmskaber Nicholas de Pencier og tilføjet farvesyrede visuelle effekter. Det kan blive en kunstnerisk mavepuster af en tanketiltende tilstandsrapport.

Filmen vises 23. marts kl. 14.15 i Palads og 28. marts kl. 17.00 samt 31. marts kl. 15.00 i Empire.

Memory: The Origins of Alien

Foto: Fra filmen

Ridley Scotts science fiction-klassiker ’Alien’ har hjemsøgt mange filmfans, siden de så den første gang. Om det var til premieren i 1979, på VHS i 1980’erne eller streamingtjeneste i 10’erne. Filmen om det æglæggende rumuhyre med den tandbesatte tunge om bord på skibet ’Nostromo’ markerede et brud i filmhistorien, som skabte nye måder at fortælle science fiction på og ikke mindst fødte prototypen på mange kommende filmmonstre med schweiziske H.I. Gigers kunstværk af et udyr. ’Memory: The Origins of Alien’ følger filmens tilblivelse og zoomer ind på detaljer og ud på et større perspektiv med referencer til antikkens myter og moderne psykologi.

Filmen vises 23. marts kl. 22.00 i Empire, 28. marts kl. 18.00 i Bremen Teater og 31. marts kl. 21.30 i Grand Teatret.

Ridge

Foto: Fra filmen

Svenske John Skoog har en særlig evne til at få landskaber og steder til at tale. I de korte dokumentarfilm ’Shadowland’ og ’Värn’ var det henholdsvis det amerikanske Midtvest og forladte huse i Sydsverige, der blev vakt til live af hans roligt registrerende og magisk animerende billeder. I ’Ridge’, der glider rundt mellem kunst, fiktion og dokumentarisk materiale, er det sommerens skånske skove og kornmarker, der bliver hovedpersonen, mens polske gæstearbejdere og fulde unge svenskere opsluges af den svenske flora.

Filmen vises 24. marts kl. 21.30 i Grand Teatret, 26. marts kl. 21.15 i Gloria og 28. marts kl. 15.00 i Cinemateket.

...

Kim Skotte vælger:

Three Identical Strangers

Foto: Fra filmen

Amerikanske Tom Wardles film følger de enæggede trillinger David, Robert og Eddy, som blev bortadopteret ved fødslen. De kendte ikke til hinandens eksistens, før de tilfældigvis 19 år gamle støder på hinanden i 1980’ernes New York. Tre unge mænd, som ligner hinanden på en prik. En 3-i-1, både hvad angår udseende og manerer. Vildt nok. Men det bliver vildere. De ligner kloner, og deres biologiske mor vidste slet ikke, hun havde født trillinger. Er de tre dermed et sociologisk eksperiment? Eller hvem pokker havde gang i hvad dengang i 1980’erne?

Filmen vises 21. marts kl. 17.15 i Empire, 23. marts kl. 15.00 på Bremen Teater og 30. marts kl. 19.00 i Grand Teatret.

Dark Suns

Foto: Fra filmen

I mange år er historien om de mange kvindemord i Ciudad Juarez kun blevet værre og værre. Disse kvindemord i det nordlige Mexico har et epidemisk omfang og kan ikke tilskrives en enkel forklaring, selv om en hel del må have rødder i narko, trafficking og prostitution. Men i Julien Elies film kan man se, at hemmelighederne er endnu mørkere, mere omfattende og sender deres tråde ud i andre dele af Mexico og helt op til de øverste kredse i et fordærvet og bundkorrupt system.

Filmen vises 26. marts kl. 21.00 i Cinemateket og 28. marts kl. 20.00 samt 31. marts kl. 13.00 i Palads.

The Invented Biography

Foto: Fra filmen

Nicolas Lasnibats dokumentar om Roberto Bolano, der var i besiddelse af en af litteraturhistoriens dybeste skrivebordsskuffer. I det mindste at dømme ud fra den nærmest ufattelige mængde Bolano-romaner, der er dukket op efter forfatterens tidlige død i 2003. Den chilenske forfatter er blevet et pejlemærke takket være de to store romaner ’De vilde detektiver’ og ’2666’, men nåede dårlig nok at smage på sit gennembrud – for slet ikke at tale om at røbe sine skjulte sider.

Filmen vises 22. marts kl. 21.30 i Dagmar, 28. marts kl. 19.00 i Gloria og 30. marts kl. 19.00 i Vester Vov Vov.

...

Kristoffer Hegnsvad vælger:

Meeting Gorbachev

Foto: Fra filmen

Instruktøren Werner Herzog er taget til Rusland for at tale med den tidligere (og sidste) leder af Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov. Filmen er lavet i samarbejde med André Singer og er muligvis mere et spektakulært møde mellem to store personligheder, Herzog og Gorbatjov, end det er en grundig gennemgang af slutfirsernes storpolitik eller en essayistisk Herzog-film. Uanset hvad er det et møde, jeg skal overvære.

Filmen vises 23. marts kl. 14.20 i Grand Teatret.

The Other Munch

Foto: Fra filmen

Et andet stort møde er mellem norsk films stærkeste filmskaber, Joachim Trier, der samme med sin bror, Emil Trier, har fulgt selveste Karl Ove Knausgård i processen med at lave en udstilling om Edvard Munch. Mere norsk stjernefunklende superliga kan man vist ikke bede om. Og ja, Joachim Trier kunne på langt sigt godt vise sig at være den mest spændende i den overlegne kunstnerkonstellation, hvis nogle skulle kigge tilbage i tiden om 100 år.

Filmen vises 25. marts kl. 19.00 i Den Sorte Diamant, 28. marts kl. 21.45 i Kunsthal Charlottenborg og 30. marts kl. 15.00 i Cinemateket.

Aquarela

Foto: Fra filmen

Den længe ventede ’Aquarela’ er skabt af den uomtvisteligt kompromisløse russer Viktor Kossakovsky og er derfor et mustsee. Den handler vistnok om klima, men med Kossakovsky kan det gå alle veje på nær lige midt imellem, og derfor er russerens storladne billeddigt om vand (og ja, klima) en af de film, det gælder om at få på nethinden, inden poesien bliver viklet ind i politiske dagsordener og ender sine filmiske dage på et debatbord i ’Deadline’.

Filmen vises 24. marts kl. 14.00 i Grand Teatret, 26. marts kl. 17.00 i Empire og 30. marts kl. 21.15 i Cinemateket.

...

Lucia Odoom vælger:

Assholes: A Theory

Foto: Fra filmen

I en tid med #MeToo, overgrebsafsløringer og moralske afmaskeringer af store folkekære ikoner er det nærliggende at stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor er nogle folk bare nogle røvhuller? Det kan man få svaret på i John Walkers filmatisering af psykologiprofessor Aaron James’ vittige bestseller ’Assholes: A Theory’ . I løbet af filmen kan man møde mennesker, der deler ud af deres røvhulserfaringer, bl.a. John Cleese, og jeg indrømmer gerne, at han er en af de største grunde til, at jeg bliver nødt til at se dokumentarfilmen om et af tidens store spørgsmål.

Filmen vises 24. marts kl. 17.15 i Empire, 27. marts kl. 21.00 i Palads og 31. marts kl. 14.00 i Kunsthal Charlottenborg.

PJ Harvey: A Dog Called Money

Foto: Fra filmen

Den britiske sangskriver og sangerinde PJ Harvey har i en årrække bearbejdet de historiske og samfundsmæssige traumer i sin musik. Et af hendes mest samfundskommenterende album udkom i 2016 og bærer titlen ’The Hope Six Demolition Project’. Albummet er i sig selv en musikalsk dokumentation, hvor hun synger om de samfund, hun ser på sine rejser til Kosovo, Afghanistan og Washington. I Seamus Murphys dokumentarfilm kan man komme med på turene.