250 skeletter af ofrede børn fundet i Peru: De ser ud til at have fået brystet skåret op, måske fordi man rituelt har taget deres hjerter ud

Flere massegrave med skeletter af børn på 4-12 år er fundet nord for Lima – sådan forsøgte Chimú-indianere før inkaernes tid at formilde guderne under naturkatastrofer som følge af vejrfænomenet El Niño.

Det er rester af meget korte liv levet for meget længe siden, som arkæologer i Peru har gravet frem af glemslen i de forgangne år og måneder ved kysten nord for hovedstaden Lima. Ikke færre end 250 skeletter af børn i alderen 4-12 år er dukket op – og flere ventes at følge.

I alt har arkæologerne åbnet 3 historiske massegrave, der ud over de 250 børn indeholder 40 voksne krigere og adskillige dyr.

Gravene stammer fra forskellige tidspunkter mellem år 1200 og år 1450, da de nordlige dele af vore dages Peru var befolket af de såkaldte chimúindianere, før inkaerne anført af kejser Topa Inca Yupanqui i år 1470 invaderede området.

Foto: Programa Arqueologico Huanchaco/Ritzau Scanpix

Ofret for at afbøde El Niño

Da udgravningerne blev indledt i 2011, var det efter fund af 42 børn og 76 lamaer i et 3.500 år gammelt tempel. I fjor rapporteredes der om 140 børnelig. Siden er gravene bare blevet ved med at dukke op.

»Det er ude af kontrol, det her med børnene. Uanset hvor man graver, finder man endnu et«, siger chefarkæolog Feren Castillo til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge de lokale arkæologer har chimúindianerne formentlig ofret børnene til deres guder i et forsøg på at formilde guderne, så de gav menneskene beskyttelse mod naturkatastrofer, der har ramt området som følge af vejrfænomenet El Niño. I hvert fald har man fundet tegn på, at børnene blev dræbt i en periode med meget regn.

Nogle af skeletterne har stadig tænder og hår i behold. De ser ud til at have fået brystet skåret op, måske fordi man rituelt har taget deres hjerter ud. Og alle er begravet, så de vender mod vest.

Foto: Luis Puell/Ritzau Scanpix

For år tilbage fandt man også 200 lamaer, som var slået ihjel og begravet – de vendte mod øst og var alle under 18 måneder gamle.

Gravene er fundet ved Huanchaco La Libertad, et turistmål ved kysten nord for Lima. Der er tale om fire masseofringer, mener arkæologerne. Den sidste udelukkende med dyr, rapporterer det peruanske statsmedie Andina, som har offentliggjort en video af fundene.

Det har længe været kendt, at børn blev ofret af aztekerne, mayaerne og inkaerne, men først i de senere år er det blevet klart, at børneofringer skete i den præcolumbianske chimucivilisation – og i så stort omfang.

Chimúindianerne var et avanceret samfund styret af en magtfuld elite. Deres håndværk og landbrugsmetoder var veludviklede, de anlagde vandingssystemer i ørkenområder langs kysten og opførte ligefrem verdens største by af mursten kaldet Chan Chan.