Arkæologer finder kæmpe vikingetidshal, der kan ændre vores forståelse af danmarkshistorien

Vikingetidshallen, som er fundet ved Erritsø syd for Fredericia, menes at have været 50 meter lang og med en loftshøjde på op mod 10 meter. Den har formentlig været centrum for den tidlige danske kongemagt, siger VejleMuseerne.

Det er selve nøglen til at forstå kongemagten i Danmark før Gorm den Gamle og Harald Blåtand, som arkæologer mener at have opdaget ved Erritsø i nærheden af Fredericia.

I forbindelse med udgravningerne af resterne af en stormandsgård fra vikingetiden har arkæologer fra VejleMuseerne fundet frem til en knap 50 meter lang vikingetidshal. Fundet er formentlig et bevis på, at området ved Erritsø har været et centrum for den tidlige danske kongemagt før 700-tallet. Det hedder ellers, at Gorm den Gamle var Danmarks første konge, og at hans søn, Harald Blåtand, samlede Danmark, skriver arkæologerne i en pressemeddelelse.

»De nye fund underbygger teorien om en stærk rigsdannelse i Danmark, længe inden Harald Blåtand skrev det på Jellingstenen. Vi har haft en fornemmelse af det på baggrund af en række skriftlige kilder, men nu har vi fundet nøglen til at dokumentere det«, udtaler arkæolog og museumsinspektør på VejleMuseerne, Christian Juel, i pressemeddelelsen.

Med en gravemaskine har arkæologerne fundet frem til placeringen og størrelsen på hallens stolper. Og arkæologerne vurderer på baggrund af stolpernes tykkelse på op mod 1 meter og beregninger fra lignende fund, at der kan have været 10 meter til loftet i vikingetidshallen ved Erritsø. Det nye fund har store ligheder med de stormandsgårde, der er blevet udgravet ved Lejre og Tissø.

»Det tyder på, at en tidligere kongemagt har haft steder rundt i landet som deres centre, de har rejst mellem: Lejre, Tissø og nu også Erritsø, der viser sig at have samme strukturer. Det samler det danske rige på en måde, man ikke har set før«, udtaler forskningschef på VejleMuseerne, Mads Ravn, i pressemeddelelsen.