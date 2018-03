Britisk kulturminister går tiggergang for at beholde Dalís hummertelefon i landet Den britiske kulturminister Michael Elllis har nedlagt et eksportforbud på Salvador Dalís hummertelefon. Han håber, at en rig landsmand vil købe den, så den kan blive i Storbritannien.

Den europæiske kulturarvspolitik er forskellig fra land til land.

I Storbritannien har man flere gange haft held med en appel til offentligheden for at kunne beholde kulturgenstande af særlig britisk betydning i landet. Det er sket, når det offentlige er kommet økonomisk til kort.

Forleden nedlagde landets konservative kulturminister, Michael Ellis, midlertidig eksportforbud og opfordrede til, at en af hans landsmænd erhvervede Salvador Dalís hummertelefon (også kendt som ’White Aphrodisiac’), skriver The Guardian. Den sælges for et beløb på godt 8 millioner danske kroner.

Dette ikoniske værk blev skabt i Storbritannien, og mit håb er, at det bliver her Michael Ellis, Storbritanniens kulturminister, til The Guardian

»Dalí var en af det 20. århundredes største kunstnere. Dette ikoniske værk blev skabt i Storbritannien, og mit håb er, at det bliver her. Det er vigtigt, at vi beholder kunst, der er i verdensklasse«, udtalte ministeren ifølge den britiske avis.

Der er tale om én af i alt 11 hummertelefoner, som den surrealistiske kunstner skabte i 1936 til den engelske digter Edward James. De er ikke helt ens og vurderes alle til at være unikke.

I Danmark har man hidtil ikke benyttet sig af samme kulturarvspraksis. Her har Statens Kulturværdiudvalg diskret rejst pengene primært via fonde og uden hjælp fra offentligheden, når en kulturgenstand af særlig national betydning er kommet på markedet. Til Politiken har formanden for udvalget Svend Larsen tidligere sagt: »Man kan ikke afvise, at der er noget, vi som fagpersoner synes er umisteligt, som ender i udlandet, fordi man ikke kan skaffe pengene. Det tror jeg, at vi må leve med«.

Briterne har en frist til 21. juni. Fristen kan forlænges indtil 21. september, hvis der er tale om et seriøst forsøg på at bevare kunstværket i landet, lyder det.