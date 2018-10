Host op med 2.500.000.000 kroner, tak: Russisk milliardær sagsøger auktionshus i New York for svimlende beløb Rigmanden Dmitrij Rybolovlev sagsøger Sotheby's for at have medvirket i et såkaldt »historisk svindelnummer«. Angiveligt skulle auktionshuset have hjulpet en schweizisk kunsthandler med at sælge ham en række malerier til overpris.

Dmitrij Rybolovlev, en russisk milliardær og ejer af en fodboldklub i Monaco, sagsøger det amerikanske auktionshus Sotheby's for ca. 2.500.000.000 kr. i retten på Manhattan i New York. Anklagen går på, at Sotheby's har hjulpet kunstrådgiveren Yves Bournier med at bedrage ham, fordi en tredjedel af salgene skulle være gået gennem auktionshuset. I søgsmålet står der blandt andet, at»auktionshuset har været medvirkende til et af de største svindelnumre i historien«. Auktionshuset afviser anklagen. Det skriver Bloomberg. Det internationale, retslige drama, næsten en spillefilm værdigt, har stået på længe. Rybolovlev har jagtet Bournier i flere år, fordi han mener, at han har betalt overpris for 38 malerier. Faktisk mener rigmanden, at have betalt hvad der svarer til 6.500.000.000 kr. for meget. Rybolovlev mener, at Bouvier har løjet om, hvor meget malerierne egentlig var værd. Angiveligt skulle kunsthandleren have proppet overskuddet i lommen. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP 'Salvator Mundi' af Leonardo da Vinci er det dyreste maleri solgt på en auktion nogensinde. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File) 'Salvator Mundi' af Leonardo da Vinci er det dyreste maleri solgt på en auktion nogensinde. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File) Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Historiske malerier Ud af de 38 malerier fra Bouvier, som Rybolovlev har samlet fra 2003 til 2014, skulle Sotheby's have haft en finger med i spillet i 12 af salgene, går anklagen på. Sotheby's har efterfølgende meldt ud: »Hr. Rybolovlevs seneste, desperate sagsmål er fuldstændig uden hold i virkeligheden. De falske anklager er allerede ved at blive bearbejdet i retten i Schweiz, hvilket er det mest fornuftige sted at afslutte denne sag«. Auktionshuset arbejder på at få dommerne i New York til afvise sagsmålet. Blandt de kostbare malerier var et værk af Amedeo Modigliani købt i 2011 for 765. mio. kr.; Gustav Klimts 'Wasserschlangen II' købt for 1.3 mia. kr.; og Leonardo da Vincis 'Salvator Mundi' købt for 827 mio. kr. I 2017 solgte Rybolovlev 'Salvator Mundi' for ca. 2.9 mia. kr. hos auktionshuset Christie's. Det blev det dyreste salg af et maleri nogensinde.