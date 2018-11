Kunstner i spektakulær aktion: »Historien om vestlig kunst er udelukkende en historie om mænd, der maler kvinder, som om de var kødvaser for deres pikblomster« På det berømte kunstmuseum Metropolitan Museum of Art i New York har en kvindelige kunstner sat sedler op ved siden af malerier af Picasso og Gaugain, der beskriver deres overgreb på kvinder.

Den kvindelige kunstner Michelle Hartney gennemførte 3. november en aktion på Metropolitan Museum of Art i New York. Ved malerier af de verdensberømte kunstnere Pablo Picasso og Paul Gaugain opsatte hun tekster ved siden af museets officielle tekst til billederne.

Teksterne beskrev blandt andet, hvor dårligt de to kunstnere havde behandlet kvinder.

»MeToo-bevægelsen fik mig til at begynde at inkorporere retfærdighed i kunstverdenen«, fortæller hun kunstmagasinet Hyperallergic.

I stedet for at censurere eller bandlyse kunstværkerne vil hun med sine tekster »sætte dem ind i den rette sammenhæng« for de mennesker, der betragter dem.

Michelle Hartney opfatter sig selv som feministisk kunstner, og ved siden af Picassos ’The Dreamer’ hængte hun en tekst med ord fra sin yndlingskomiker Hannah Gadsby. I Netflix-serien ’Nannette’ siger Hannah Gadsby blandt andet:

»Historien om vestlig kunst er udelukkende en historie om mænd, der maler kvinder, som om de var kødvaser for deres pikblomster«.

Og senere i teksten siger Hannah Gadsby: »Jeg kan ikke lide Picasso. Jeg fucking hader ham«, og fortæller, at Picasso var kvindehader og havde sex med en mindreårig pige.

Giftede sig med 13-årig

Paul Gauguin, der på Tahiti giftede sig med en 13-årig pige, fik også ord med på vejen.

Ved siden af hans maleri ’Two Tahitian Women’ hængte Michelle Hartney en tekst, der brugte dele af Roxane Gays essay ’Kan jeg nyde kunst, men undsige kunstneren’. Det handler om alle de velrenommerede og berømte kunstnere, heriblandt Gauguin, der har bygget deres succes »på ryggen af kvinder«.

»Tiden er inde til at sige, at der findes intet kunstværk, intet eftermæle, der er så stort, at vi skal vælge at kigge den anden vej«, hedder det blandt andet i Roxane Gays essay.

Metropolitan Museum of Art har ikke ønsket at kommentere aktionen, men oplyser til Hyperallergic, at Michelle Hartneys tekster blev fjernet, så snart de blev opdaget.