Danmarks bedste (og absolut værste) kunst i 2018: ARoS' kæmpe satsning var årets helt store taber

’Månen’ på Louisiana vinder i kategorien: en usædvanlig udstilling, som kan få kunst og videnskab til at følges ad. Videnskabelige og teknologiske sejre, som for eksempel menneskets første gåtur i et månelandskab, og så kultur, som for eksempel kunst og film, behøver ikke at være modsætninger.

De kan faktisk bygge hinanden op, som tilfældet blev med denne ambitiøse rejse til Månen og alt det, den har afgivet inspiration til: »Det er en type udstilling, der tager et fænomen, holder det frem i lyset og drejer det for øjet som et kalejdoskop, så det kaster et væld af kulturhistoriske perspektiver af sig. Man er underholdt, oplyst og herligt forvirret på et højere plan bagefter«, skrev Karsten Ifversen – og kvitterede med seks hjerter.

Som han understregede, er æstetik nødvendig, for at vi kan forstå og acceptere astronomiske forhold. Månen, som både er langt væk – og dog så tæt på, at man ikke kan undgå at lægge mærke til den – er perfekt til at vise forbrødringen mellem forskning og fantasi. Og så er ’Månen, fra den indre verden til det ydre’ eksemplet på et initiativ, der tør sætte et ikke udpræget kunstnerisk emne på udstillingsplakaten.



Foto: Still fra Georges Méliès film 'Le Voyage dans la Lune'/Rejse til Månen (film) fra 1902

Den stod på kunstnerisk fuldmåne, da Louisiana åbnede deres store udstilling. Foto: Still fra Georges Méliès film 'Le Voyage dans la Lune'/Rejse til Månen (film) fra 1902

Odilon Redon på Ny Carlsberg Glyptotek vinder i to kategorier: årets mest eksklusive udstilling med en fransk kunstner! Og den mest vigtige danmarkspremiere i kunstlivet.

Redon var jævnaldrende med impressionisterne, men han var ikke impressionist. Til gengæld var han symbolist uden at være samtidig med symbolisterne. Det gjorde ham til noget af en stilistisk outsider i en epoke, hvor realismen ellers dominerede.

Glyptoteket havde modet til at introducere os for over 160 arbejder af Redon, der hentede sin inspiration i alle de forestillinger, som musik, litteratur og måske drømme kunne vække i et følsomt kunstnersind. At gøre denne skjulte eller glemte natur både synlig og håndgribelig blev Redons bidrag til forestillingen om en anden, dybere og ikke mindre vigtig verden end den, som vi kan se og sanse til hver en tid.

Foto: Kröller-Müller Museet. Otterlo. Odilon Redon: Martyrhoved på et fad (Saint Jean). 1877. Kröller-Müller Musem, Otterlo.

Odilon Redon: Martyrhoved på et fad (Saint Jean). 1877. Kröller-Müller Musem, Otterlo. Foto: Kröller-Müller Museet. Otterlo.





I kategorien: den bedste museums-app scorer Danh Vo-udstillingen på Statens Museum for Kunst. Selvfølgelig burde en af Danmarks mest internationale kunstnere tildeles en udstilling på landets hovedmuseum, for Danh Vo er i dag mindst lige så kendt i USA som i det Danmark, han som barn flygtede til fra det krigshærgede fødeland, Vietnam.