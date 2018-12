Længselsfuldt og stormfuldt: Kæmpeværk med personlige breve giver indblik i skagensmalerparret Anchers forhold

I en voluminøs og grundig udgivelse kan man nu læse alle de breve, som Michael og Anna Ancher sendte og modtog. Brevene bevidner ikke mindst, at de var et sjældent kunstnerægtepar, hvor ingen part blev overskygget eller måtte ofre sig for den andens udfoldelse, skriver Politikens litteraturkritiker Lilian Munk Rösing og kunstredaktør Peter Michael Hornung i dette fælles essay.

Litteraturen om Skagensmalerne må snart få sine egne reoler på landets biblioteker. For det er et populært emne, der ustandselig kaster nye titler af sig. Men aldrig før er der udsendt et så omfattende værk om to af de mest elskede Skagensmalere som dette. For værket i seks bind løber op i over 3.800 sider! Det rummer alle de breve, 3.946 i det hele, som i tidsrummet fra 1866 til 1935 blev sendt enten til eller fra ægteparret Anna og Michael Ancher. Til brevene er føjet en større samling fotografier fra samme periode, og de viser os, hvordan nogle af alle disse breves modtagere og afsendere så ud.