En vild oplevelse: Det er fuldstændig magisk at glide igennem argentinsk kunstners totalinstallation

Tómas Saraceno

En central figur på den internationale kunstscene; står i spidsen for et af de største kunstneriske værksteder i verden, idet helt op til 250 mennesker, langt de fleste specialister på deres område, bidrager til arbejdet i værkstedet i Berlin.

Født i Argentina i 1973 og uddannet i hjemlandet og i Tyskland.

Han havde knap nok afsluttet sine studier, før han i 2002 debuterede på Arkitekturbiennalen i Venedig og året efter på Venedig Biennalen for kunst, som han siden har bidraget til både i 2009 og sidste år.

Blandt Saracenos fortløbende projekter finder man ’Cloud Cities’, hvor han undersøger muligheden for at bygge svævende byer, der fremstår som en hybrid mellem kunst, arkitektur og fremtidsforskning. Et delelement af projektet, Saracenos ’Biosfære’ fra 2009, indgår i samlingen på Statens Museum for Kunst.

Saraceno samarbejder gerne med specialister fra andre fagområder, og et af hans største samarbejdsprojekter er Aerocene Foundation, stiftet i 2015, med bidrag fra MIT, Technische Universität Braunschweig, Røde Kors/Røde Halvmåne og mange, mange flere. Her handler det om solvarme, svæveevne og samarbejder i open source-format, som man sidste år kunne se det på ARoS i udstillingen ’Tomorrow is the Question’.

