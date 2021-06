Vil du se en vaskeægte kødædende monsterburger? Så skal du gå på galleri

Navnet er 2112, og det er et ikke helt almindeligt galleri med skiftende udstillinger og folkeligt gennemtræk fra gaden.

Med sin beliggenhed på 2. sal taler vi om et kunstcenter for professionel rådgivning og faglig bistand, som i kraft af ophængningerne i sit showroom også kan vise, hvad stedet prioriterer og rekommanderer. Og stedet er ikke kun for samlere på jagt efter noget udsøgt. For udstillingen ’Take the Stage’, som 2112 har arrangeret med Von Bartha, et schweizisk galleri med base i Basel, er for så vidt for alle med forkærlighed for en særlig klasse samtidskunst.

For man skal ikke opholde sig mange sekunder på stedet, før man mærker slægtskabet mellem det, der vises på udstillingen, og så ophængningen af den håndfuld danske kunstnere i naborummet, som 2112 har et nærmere samarbejde med.