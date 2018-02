Tillidsmand efter DR-formands accept af flere besparelser: »Jeg er dybt forundret. Jeg kan virkelig ikke forstå det« Det er »i orden« og kan godt lade sig gøre at spare 12,5 procent i DR, lyder meldingen i dag fra bestyrelsesformand. Medarbejderne frygter, at politikerne vil bruge udtalelserne imod mediehuset.

I DR fik fællestillidsmanden sig noget af en overraskelse, da han mandag morgen hørte nyheden om, at bestyrelsesformanden i mediehuset nu går de borgerlige drømme om at skære i DR i møde.

»Jeg er dybt forundret«, siger Henrik Friis Vilmar.

»Jeg kan virkelig ikke forstå det, og jeg er slet ikke enig i, at vi kan spare 12,5 procent, uden at det får alvorlige konsekvenser for vores brugere«.

Michael Christiansen har tidligere i skarpe vendinger advaret mod regeringens planer om besparelser i DR, men i et interview i dagens Politiken siger bestyrelsesformanden, at et ønske om besparelser i mediehuset på omkring 12,5 procent er »i orden«.

»Han må selvfølgelig have et formål med det, men jeg er ikke enig i hans strategi i så fald. Jeg har det lidt som sørøverne, der selv sænker skuden, når Asterix og Obelix kommer«, siger tillidsmanden.

Regeringen forventes at fremlægge sit udspil til en ny medieaftale i løbet af februar. Forud for forhandlingerne har Dansk Folkeparti sagt, at partiet ønsker at skære 25 procent i DR. Venstre har talt om besparelser på om mod 25 procent, men medieordfører Britt Bager siger samtidig, at partiet ikke er interesseret i at skære DR midt over, og at 25 procent godt kan være for meget.

25 procent vil have alvorlige konsekvenser, fastholder DR's bestyrelsesformand i interviewet, men besparelser på omkring 2 procent om året, som andre statslige kulturinstitutioner har været underlagt, er noget andet.

»Vi har været fritaget indtil nu, og hvis man synes, at det bør vi ikke være, så vil jeg være den første til at sige, det kan jeg godt have en vis forståelse for«, siger formanden i interviewet.

Tillidsmanden Henrik Friis Vilmar er bekymret for, at politikerne vil bruge bestyrelsesformandens udtalelser som et argument for at skære endnu mere i DR.

Når andre skal spare, er det så ikke også rimeligt, at I skal?

»Andre kulturinstitutioner er blevet bedt om at spare 2 procent om året, men i DR har vi også sparet og sparet og sparet. Vi har hældt dygtige medarbejdere ud i bundter. Og ledelsen har imødekommet politikerne på rigtig mange områder. Det vil have konsekvenser for brugerne, hvis vi sparer 12,5 procent«.

Han efterspørger en klar udmelding fra politikerne om, hvad de egentlig vil med DR, udover at skære i mediehuset.

»Hvorfor skal DR være mindre? Og hvordan vil det gavne danskerne og aviserne? Jeg er skidebange for, at hvis man gør DR mindre, så giver man ikke mere plads til aviserne, men mere plads til Facebook, Netflix og alle de store udenlandske spillere. Og så har både aviserne og DR og brugerne tabt«, siger Henrik Friis Vilmar.

Siger du ikke bare det, fordi besparelser vil betyde fyringer i DR. Er det mere end en faglig kamp?

»Ja, det er det. Det er en kamp for danskproduceret indhold. I første omgang er det mine kollegaer, der bliver fyret, men hvis de store udenlandske spillere kommer til at fylde meget i det danske mediebillede, så vil der blive færre danske journalister på arbejde generelt. Og det betyder færre danske artikler, mindre dansk radio og tv. Og så mister danskerne en masse mangfoldighed i mediebilledet«.