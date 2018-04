DR skruer op for det nordiske drama med ny streamingtjeneste I samarbejde med de øvrige nordiske public service-kanaler, vil DR i fremtiden tilbyde mere nordisk fiktion som streaming.

De nordiske public service-stationer fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har indgået et samarbejde, der betyder, at der kommer mere nordisk fiktion på DR.

Konkret kommer samarbejdet, der har fået navnet ’Nordic 12’, til at betyde, at danskerne og vores nordiske naboer får adgang til 12 nordiskproducerede serier om året via nettet.

Det er nemlig ikke en satsning, der handler om at få flere serier ind i danskerne fysiske fjernsyn via den almindelige sendeflade, men om at gøre mere fiktion tilgængeligt for dem, der ser tv som streaming på DR’s hjemmeside eller på tv-app.

»Fiktion er den genre, hvor vi mest klart kan se, at indholder bliver konsumeret anderledes«, siger Peter Rosberg, der er publiceringschef på DR og dermed ansvarlig for planlægning af sendefladerne.

»Selv med drama søndag klokken 20, som er et flagskib, kan vi se, at rigtig mange ser den på dr.dk. Fiktion bliver forbrugt på brugernes præmisser, og en stor del af befolkningen foretrækker at se det på anden vis end i fjernsynet. Men der er ikke færre seere. Tværtimod. De ser bare en time senere eller dagen efter«, siger han.

Når man ser programmer på DRTV, så udløber de efter enten 8 eller 30 dage af rettighedsmæssige årsager. Med ’Nordic 12’ skal serierne have lov til at ligge tilgængelige i et år af gangen.

Den første serie, islandske ’Pigen bag tremmer’, er allerede tilgængelig hos DR, og hen over sommeren kommer der flere serier til.

Det fællesnordiske

»Vi kan ikke love, at der altid lige ligger 12 nye tv-serier, det kan tage tre til fem år at planlægge en dramaserie, og det sker individuelt, men i gennemsnit kommer der en ny serie til om måneden. Det har alle de nordiske public service-stationer forpligtet sig til«, siger Peter Rosberg.

Serierne har det til fælles, at de »fortæller noget om nordisk identitet«, og er produceret »med grundværdier i nordisk kulturarv«, siger Peter Rosberg.

Derfor mener han også, at de nordiske serier er væsensforskellige fra de eksempelvis amerikanske, som de store streamingtjenester har mange af.

»Vi er ikke sat i verden for at konkurrere med markedet, men for at skille os ud med et distinkt tilbud, og det her nordiske indhold er et alternativ til de andre tjenesters mange hundrede serier«.

I fremtiden vil DR til gengæld sende færre amerikanske fiktionsserier, for at få plads og penge til de nordiske.

Ifølge medieanalytiker og stifter af tv-konferencen Copenhagen FutureTV Conference, Claus Bülow Christensen, er det et helt naturligt skridt for de nordiske public service kanaler at dele mere fiktions-tv med hinanden.

»Der foregår jo nærmest en kulturimperialistisk invasion fra HBO og Netflix, og det er helt oplagt for de nordiske kanaler, der minder meget om hinanden, at lave et mere offensivt samarbejde«.

Han siger, at de nordiske kanaler traditionelt altid har brugt hinandens indhold meget, men at det har været mere besværligt i streamingens tidsalder.

»En konkret sag er den meget populære norske tv-serie ’Skam’, som mange så fra Danmark, indtil NRK indførte geoblokering, fordi de fandt ud af, at de slet ikke måtte vise det uden for landets grænser«.

Geoblokering er en måde, hvorpå man teknisk kan afskære computere uden for et særligt område at tilgå særligt indhold. Eksempelvis ser Netflix i Danmark anderledes ud end Netflix i USA, men amerikanerne kan ikke bruge det danske og vice versa.

Med initiativet vil mere af det indhold, der ellers ville være forbeholdt vores nordiske naboer, nu også komme danskerne til gode, siger Claus Bülow Christensen.

»Netflix er en reel trussel også mod dansk-nordisk fjernsyn, så et forsøg som det her er et lille godt forsøg på at dæmme op for det«.

Og selv om han ikke mener, at der er noget at gøre i direkte konkurrence med Netflix og HBO, så mener Claus Bülow Christensen, at det er godt med et alternativ til giganterne, der nu mere og mere også begynder at satse på lokale produktioner.

Netflix udgiver eksempelvis sin første danske serie, The Rain', der kommer 4. maj.