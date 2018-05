Jyllands-Postens chefredaktør dikterer lange bukser og knælange kjoler i sommervarmen Du skal være klar til at møde både kronprinsesse Mary og en murerarbejdsmand, når du møder på job hos os, siger avisens chefredaktør, der har indført forbud mod shorts i arbejdstiden. Sandaler? Det er op til folks sunde fornuft, siger Jacob Nybroe.

Med bragende solskin og temperaturer over 25 grader falder det en stor del af det arbejdende folk helt naturligt at iført sig korte benklæder og nederdel i den korte ende af skalaen. For hvem gider sidde og svede tran i kontorlandskabet?

Men på mange danske arbejdspladser er bare ben ilde set. Således også på en af landets største aviser, Jyllands-Posten, hvor et dekret fra højeste sted har delt vandene. På den første sommerdag sendte ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe således en mail til samtlige medarbejdere, hvor han bedyrede, at shorts ikke er passende sommerbeklædning.

»En delikat sag: Sommeren er på vej - og dermed også en helt forståelig drift mod lette gevandter. Men jeg er gammeldags på dette. Jeg synes, vi er på en arbejdsplads - ikke på en campingplads. Af respekt selvsagt for kilder, kunder og andre eksterne gæster, men også for hinanden. Jeg vil derfor bede om almindelig, semi-konservatisme i garderobevalget. Det betyder lange benklæder for mænd (og også for kvinder). Kvinder kan derudover vælge knælange kjoler, men ikke miniskørter og hotpants«, skrev chefredaktøren i mailen, som Radio24syvs kulturprogram, AK24syv, har fremvist på sin Facebookside.

Tanktops, netundertrøjer, stropløshed og knælængder

I mange brancher er det en selvfølge at lade shorts blive i klædeskabet uanset temperaturen på kontoret, men dele af mediebranchen - eksempelvis nærværende medie Politiken - er kendt for et vist frisind i beklædningen om sommeren, hvor unavngivne medarbejdere ofte ses defilere omkring i shorts. Derfor har Nybroes mail vakt en del opsigt på sociale medier. Måske fordi han afslutter således:

»Jeg afholder mig fra yderligere anvisninger om tanktops, netundertrøjer, stropløshed og definitionen af knælængder. I stedet håber jeg, at I vil bruge den sunde fornuft. Jeg er sikker på, at vandene skilles på dette. Derfor er det en hjørnekontor-indskærpelse«.

Vi har lavet et kort interview med hovedpersonen om denne indskærpelse, selv om han selvfølgelig har ret, da han svarer på Politikens mail, at det ikke er et emne, der »står øverst på min væsentlighedsliste. Næppe heller på din«. Men nu har vi jo forstyrret Nybroe med vores forehavende, og så er det jo spild ikke at få nogle linjer ud af det.

Hvis det har en betydning for nogen, at du har shorts på, så skal du ikke have shorts på. Ligesom vi ikke skal have tatoveringer i ansigtet Jacob Nybroe, ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten

Men før vi hører nærmere om chefredaktørens begrundelser, skal vi en tur forbi Dansk Industri og Sanne Stadil. Hun er vicedirektør i personalejura og altså chef for den afdeling, der rådgiver virksomheder om ansættelsesvilkår. Dansk Industri har stort set ingen sager om dresscode, så påklædning i arbejdstiden er tilsyneladende et forholdsvist uproblematisk aspekt af arbejdslivet.

»Men det er sådan, at virksomheden bestemmer, hvordan folk skal gå klædt, når de er i virksomhedens tjeneste. Derfor er det o.k., at en virksomhed forlanger, at man har arbejdstøj på, når man er på arbejde. Nogle har en uniform, andre steder er det mere løst. Men de fleste har nok et ønske om, at man ikke har det samme tøj på, som når man går i haven eller er nede for at træne. Når du har kontakt med kunder og forretningsforbindelser, så er tøjet en del af din fremtoning, og den må ikke forstyrre kommunikationen«, siger Sanne Stadil.

Chefredaktør forstår driften mod at gå med shorts

Spørgsmålet er så, hvorfor det er så slemt at gå med shorts på en avis? Jacob Nybroe forklarer, at han allerede sidste sommer bemærkede de korte benklæder på redaktionen, men at han ikke rigtig fik gjort noget ved det dengang. Det gjorde han til gengæld for tre uger siden.

»Jeg forstår sagtens driften mod at gå i shorts. Vi bor i et hus, der kan blive meget varmt om sommeren. Men jeg er optaget af, at vi med vores beklædning ikke kommer til at stå i vejen for en god kommunikation med andre mennesker. Så hvis det har en betydning for nogen, at du har shorts på, så skal du ikke have shorts på. Ligesom vi ikke skal have tatoveringer i ansigtet. Du skal fremstå som en neutral samtalepartner«, siger chefredaktøren.

Hvorfor synes du, at man skiller sig ud med shorts, det er da et helt normalt valg af tøj i varmen?

»Ja, for nogen. Men jeg kan mærke på reaktionerne i huset, at det deler vandene. Nogle siger til mig, at det var godt nok en god idé, for de gider ikke se på bare ben, når de arbejder. Nogle ser det som et brud på menneskerettighederne. Det er ikke noget, vi kan blive enige om på arbejdspladsen, derfor er det en beslutning, jeg som leder skal træffe«.

Hvorfor kalder du det »en delikat sag«?

»Fordi det jo bliver delikat, når jeg prøver at beskrive den sunde fornuft. Hvorfor må kvinder eksempelvis gå med knælange kjoler? Det må de, fordi det er samfundsmæssigt acceptabelt. Det er væsentligt, at mine medarbejdere i deres tøj kan se sig selv stå på et bonet gulv eller et hvilket som helst andet gulv, uden at deres påklædning bliver et samtaleemne for dem, man møder«.

Fordi man som journalist kan blive sendt ud til alt muligt med kort varsel?