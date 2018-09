Kulturminister nedtoner DF-aftryk: »Kristendommen er en del af vores fælles historie. Det er der intet odiøst i« Public service-kontrakten ændrer ordlyden af, hvordan kristendommen skal påvirke DR's indhold.

På DR's sendeflade skal det i fremtiden være tydeligt, »at vort samfund bygger på folkestyre og har rod i kristendommen«.

Det fremgår af den nye public service-kontrakt, som blev præsenteret tirsdag og gælder frem til 2023.

Efterfølgende har Dansk Folkeparti udtrykt, at partiet under forhandlingerne har krævet en mere præcis formulering af kristendommens rolle.

»Det, synes vi, har stået for svagt. Derfor har vi krævet den her præcisering, som er et vink med en vognstang om, at DR i højere grad skal formidle den kristne kulturarv fremadrettet«, siger partiets medieordfører Morten Marinus.

Kulturminister Mette Bock nedtoner dog formuleringens betydning og afviser, at ændringen vil have stor betydning, selv om flere partier uden for medieforliget kalder det for en politisk sejr for Dansk Folkeparti.

»DF må selv udlægge teksten, som de vil. Men for mig at se, er ordlyden stort set ens. Jeg ser ikke, at der er en ændring. Udover det vil jeg da gerne sige, at jeg selv synes, at det er vigtigt, at DR lægger vægt på kristendom«, siger kulturminister Mette Bock (LA).

DR skal ikke ekskludere, men det handler om, at vi skal se i øjnene, at vi har en bestemt kulturarv og en stor del af befolkningen, som støtter op om folkekirken Mette Bock (LA), kulturminister

I den gamle public service-kontrakt stod der, at »DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv«.

Uanset om man tilhører et trossamfund eller ej, er den kristne tro en del af danskernes fælles historie, og derfor skal det med i kontrakten, lyder det fra kulturministeren. Også selv om Danmark rummer folk fra mange forskellige kulturer og religioner.

»Kristendommen en del af vores fælles historie. Det er der ikke noget odiøst i. Det handler ikke om at missionere. DR skal ikke ekskludere, men det handler om, at vi skal se i øjnene, at vi har en bestemt kulturarv og en stor del af befolkningen, som støtter op om folkekirken«, siger hun.

»Dem og os«

Tilføjelsen af ordet »kristendom« er ikke den eneste omformulering. Ordet »integration« er fjernet fra den nye public service-kontrakt.

I stedet er det erstattet med en formulering, der lyder, at »DR skal medvirke til at fremme et fælleskabsbaseret Danmark, der bygger på værdier om demokrati, ligeværd og ytringsfrihed«.

En ændring, der ifølge kulturministeren er lavet, fordi den skal afskaffe forestillingen af »dem og os«.

»Det er en meget bedre formulering. Når man bruger ordet integration i dag, så har du samtidig talt om dem og os. Her siger vi i stedet, at DR skal medvirke til at fremme et fællesskabsorienteret Danmark. Det bygger på det fælles, og ikke på en modsætning«.

»Integration« er lidt et modeord. Er der noget politisk i at tage det ud af public service-kontrakten?

»Nej, jeg synes, det er meget bedre at arbejde med et fællesskabsbaseret Danmark«.

Politisk blæst vil altid være der

Ifølge hende er det ikke nødvendigvis slut med politisk blæst om DR og dets indhold.

Foreløbig gælder det nuværende medieforlig fem år frem, men Mette Bock vil ikke afvise, at der kan komme yderligere besparelser på sigt.

»Der har været politisk blæst om DR, siden det blev etableret i 1925, og det vil det altid være. Også i de kommende år. DR er en vigtig kulturinstitution i vores samfund, og derfor vil vi altid have holdninger til DR. Det bliver der hverken mere eller mindre af«, siger hun.