Chefredaktør efter at B.T. er sagsøgt for injurier: Jeg føler mig rimelig fortrøstningsfuld Københavns tidligere borgmester Anna Mee Allerslev sagsøger Berlingske og B.T. for injurier. Men begge ansvarshavende redaktører tager anklagen med ophøjet ro.

B.T.'s ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby er sammen med Berlingskes ditto, Tom Jensen, på anklagebænken, efter at den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev i dag har meddelt, at hun sagsøger de to aviser for injurier.

Særligt B.T. har bragt en lang række artikler om forhold i Anna Mee Allerslevs borgmestertid, senest om nedslag i prisen på en renovering af den dengang siddende borgmesters lejlighed. Nedslaget kom fra et murerfirma, som fik fremmet en byggetilladelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Berlingske har i nogle tilfælde viderebragt B.T.s afsløringer.

Anna Mee Allerslev gik selv af efter massive presseskriverier om, at hun havde brugt Københavns Rådhus ved en bryllupsreception - en praksis, som andre københavnske kommunalpolitikere i øvrigt også havde benyttet sig af.

Foto: Mads Nissen Anna Mee Allerslev mens hun stadig var borgmester. Hun gik af den 25. oktober 2017.

Anna Mee Allerslev mens hun stadig var borgmester. Hun gik af den 25. oktober 2017. Foto: Mads Nissen

Ifølge Anna Mee Allerslevs Facebookside, hvor hun bringer det brev, advokaten har sendt til B.T. og Berlingske, er sagen en følge af 'grovere og grovere' påstande om 'korruption og bestikkelse' i de to medier. Eller som advokaten skriver 'Grundlaget for injuriesagen er de sigtelser, der – direkte eller indirekte - er fremsat mod min klient over en meget lang periode for bestikkelse og korruption, herunder også i B.T. og Berlingske på nettet'.

Men Michael Dyrby mener ikke, at der er basis for en injuriesag.

»Det er jo det fine i Danmark, at man kan anlægge sådan en sag. Man kan klage til Pressenævnet, og der har sagen været. Og hvis man stadig er utilfreds, så kan man klage videre. Men jeg føler mig rimeligt fortrøstningsfuld i forhold til, at vi ikke har gjort os skyldige i injurier«, siger Michael Dyrby.

Pressenævnssag faldt ud til B.T.'s fordel

I forbindelse med sagen i Pressenævnet, hvor Anne Mee Allerslev ikke fik medhold, har B.T. gennemgået en række artikler og det materiale, som danner baggrund for dem.

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen har endnu ikke set, hvad avisen helt præcist er sagsøgt for.

»Nu afventer vi selv stævningen for at se, hvad det er præcis, vi bliver sagsøgt for. Indtil videre har vi kun oplysningerne fra det brev, hendes advokat har sendt, og det hun selv har skrevet på Facebook. Men umiddelbart mener jeg ikke, at avisen har bragt noget, der kan være injurierende«, siger Tom Jensen.

Anna Mee Allerslevs advokat påpeger blandt andet, at hun ikke længere er politiker, og derfor bør være bedre beskyttet som privatperson mod pressen.

Både B.T. og Berlingske understreger, at de sager, der skrives om, netop er foregået i Anna Mee Allerslev borgmestertid.

Tom Jensen, nu er Anna Mee Allerslev jo ikke politiker mere, men en almindelige borger. Er det rimeligt at blive ved med at skrive om hende?



»Jeg har noteret mig, at hun ikke mener, det er rimeligt. Det er en interessant betragtning, men det jo noget, retten må tage stilling til. Men jeg kan - helt faktuelt - konstatere, at de artikler som har været bragt især hos B.T., men også hos os, handler om forhold, som er sket, mens hun var borgmester«, svarer Tom Jensen.

Michael Dyrby gør opmærksom på, at Københavns Kommune har sat den tredje advokatundersøgelse i gang om Anna Mee Allerslevs borgmestertid, fordi de to foregående har vist sig mangelfulde.

»Vi har gang på gang påvist fejl i de advokatundersøgelser, og så er der blevet lavet en ny. Nu er vi oppe på nummer tre, det er vist ikke set tidligere. Så jeg kan konstatere, at kommunen også gerne vil vide, hvad der er foregået. Og vi synes på B.T., at det er vores pligt at afdække, om borgerne får de rigtige oplysninger om, hvad der er sket, mens Anna Mee Allerslev var borgmester«, siger Michael Dyrby.