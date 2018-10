»Zemmour er racist«: Fransk provokatør risikerer mediecensur og boykot for sine højreradikale udtalelser Over 100.000 franskmænd støtter en appel om medieboykot af den omstridte forfatter Éric Zemmour, der er kendt for sine ekstreme meninger om bl.a. islam og muslimer. De store medier er medansvarlige for hans succes, lyder kritikken.

Forfatteren og debattøren Éric Zemmour har i flere år provokeret dele af den franske offentlighed med ekstreme meninger om islam, muslimer, migranter og om gamle vestlige civilisationer som den franske, der er ved at give op over for multikulturalismen.

I 2011 blev manden, hvis bøger sælger i store oplag, og som er en daglig gæst i radio og tv, idømt en bøde for opfordring til racediskrimination, og indtil for få uger siden var han stadig en velkommen gæst i udsendelser med store lytter- og seertal.

Men hans seneste provokation risikerer at blive begyndelsen til hans fald. Tusindvis af mennesker har allerede skrevet under på en opfordring til medierne om ikke længere at lønne eller invitere ham, og kendte redaktører bakker op om denne appel.

Men boykot er et tveægget sværd, mener Valérie Toranian, der er redaktør på det ansete tidsskrift Revue des deux Mondes og tidligere redaktør af magasinet Elle.

»Det vil være en stor fejl at gøre ham til et offer, hvilket netop er, hvad han ønsker«, vurderer Valérie Toranian, som i sit tidsskrift også gør op med hykleriet i medieverdenen.

Éric Zemmour er en populær debattør i kraft af sine ekstreme holdninger, og hans provokationer er med til at skabe røre om de talkshows, han deltager i, og de store medier har derfor et stort ansvar for udbredelsen af racistiske og ekstreme holdninger, siger redaktøren.

Den nyeste udvikling i Zemmour-sagen har netop sin oprindelse i optagelserne af talkshowet ’Les Terriens’.

Under optagelserne lød det fra Éric Zemmour, som i udsendelsen skulle præsentere sin nye bog ’Destin français’ (’En fransk skæbne’), til den unge debattør Hapsatou Sy:

»Deres fornavn er en skændsel mod Frankrig. Frankrig er ikke jomfruelig jord, det er en jord med en historie, en fortid. Og fornavnene inkarnerer Frankrigs historie«, sagde han henvendt til Hapsatou Sy, der er af afrikansk oprindelse.

I stedet burde Hapsatou Sys mor have kaldt sin datter Corinne, mente Éric Zemmour, for det er et godt kristent navn, som figurerer i den katolske kalender.

Éric Zemmours bemærkning blev redigeret ud af udsendelsen. Men Hapsatou Sy havde optaget replikskiftet på sin telefon, og hun lagde det ud på nettet med en opfordring til at boykotte Éric Zemmour – hvis jødiske forældre i parentes bemærket har givet ham et fornavn af nordisk og absolut ikke latinsk eller jødisk oprindelse.

»Jeg vil gøre mit til, at Zemmour ikke kan udbrede sin hadefulde tale i studierne«, skrev hun, og siden har langt over 100.000 støttet hendes appel.

Blå bog Éric Zemmour Fransk journalist og forfatter. Født 1960. Skriver i bl.a. Le Figaro. Deltager i talrige radio-og tv-udsendelser. Har tabt – og vundet – flere injuriesager og sager om opfordring til racehad. I bogen ’Le Suicide français’ (’Det franske selvmord’) fra 2014 angriber han homoseksuelle, muslimer og forsvarer samarbejdsstyret i 1940. Bogen blev en stor kommerciel succes.

»Zemmour er racist«

Nogle af Frankrigs kendteste journalister bakker op bag hendes initiativ.

»Jeg har i mange år haft afsky for Zemmour. Jeg hilste ikke på ham, da vi begge var på RTL (den mest hørte radiostation, red.), for jeg forstår ikke, at man giver ham ordet«, lød reaktionen fra den politiske kommentator Jean-Michel Aphatie, mens chefredaktør Laurent Joffrin fra avisen Libération var meget direkte.

»Man skal kalde tingene ved deres rette navn, og Zemmour er racist«. Laurent Joffrin risikerer nu et sagsanlæg fra den omstridte forfatter.

Det statslige kontrolorgan CSA, som overvåger de æterbårne medier, konstaterede i januar, at Éric Zemmour i en udsendelse havde talt stærkt nedsættende om en befolkningsgruppe med en bestemt religiøs overbevisning, og stationen risikerer en bøde.

Men Éric Zemmour ventes at genoptage sit program på stationen en af de kommende dage. Han tiltrækker seere og dermed annoncører, og annonceindtægterne er langt højere end eventuelle bøder.