Kommentar: Hvor længe kan de danske aviser fortsætte med at vende hinanden ryggen?

FOR ABONNENTER

Den journalistiske fagjargon er fyldt med simple slogans for, hvordan man graver sig frem til det store scoop. Follow the money er et af dem. Det har siden The Washington Posts afsløringer af Watergate-skandalen i begyndelsen af 1970’erne været omkvæd for generationer af journalister: Hvis du følger pengestrømmene, har du en chance for at finde banditten i habitten, manden bag det hele.