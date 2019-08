Danske sexarbejdere danner fælles front: »Vi har alle brug for at få tips og tricks til sådan helt basale ting. For eksempel hvordan man gør klar til anal«

Politikerne har et alt for ensidigt fokus i debatten om sexarbejde. Pornoskuespillere, sexsælgere og webcam-modeller har også brug for rettigheder, siger Sandra Elfort, som sammen med to andre sexarbejdere stifter en ny forening, som skal kæmpe bredt for og skabe et fællesskab i branchen.