Årets største historie har slet ikke fået den mediedækning, den fortjener. Og har brug for

Baseret på videnskaben er der ikke så meget at rafle om: Klimakatastrofen er og bliver århundredets store og altoverskyggende historie. Det er vor tids store drama, om det lykkes at tøjle udledningerne af drivhusgasser. En fortsat global ophedning vil føre til ødelæggelser verden over i takt med stigende vandstand, voldsommere orkaner, større skovbrande, udbredt tørke og voksende iltsvind i verdenshavene. Det vil de kommende årtier give alvorlige problemer for milliarder af mennesker og have uoverskuelige konsekvenser set over det næste par århundreder.

Sådan er det bare. Det er ikke noget, man politisk kan vælge at være imod, som præsident Trump senest har prøvet. Det er heller ikke noget, man kan lukke øjnene for. Det er en virkelighed, der definerer vores tid.

På den baggrund har ansvarlige redaktioner i årevis diskuteret, hvad man dog kunne stille op med denne tophistorie. Meget er vitterligt sket de sidste 10 år. De fleste seriøse medier i den vestlige verden har i vid udstrækning forladt den falske balance, der især hærgede dækningen i 1980’erne og 1990’erne og gav en platform for meningsmagere, der benægtede klimakrisens omfang og årsag. Ofte med støtte fra olieindustrien og omegn.