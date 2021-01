Facebook lukker for Trumps profil på ubestemt tid

Facebook lukker for USA-præsident Donald Trumps profil på det sociale medie på ubestemt tid - og foreløbigt de næste to uger.

Det skriver Facebook-stifter Mark Zuckerberg.

Blokeringen gælder også på det sociale medie Instagram, som er ejet af Facebook.

Ifølge Mark Zuckerberg sker det, fordi virksomheden mener, at der er en for stor risiko ved at lade Donald Trump bruge Facebook og Instagram, efter at Trump-støtter onsdag trængte ind i Kongressen i Washington D.C.

Natten til torsdag dansk tid fratog det sociale medie Donald Trump retten til at lave opslag i 24 timer efter to brud på dets retningslinjer.

»De chokerende begivenheder de seneste 24 timer viser klart, at præsident Donald Trump har til hensigt at bruge sin tilbageværende tid som præsident til at underminere den fredelige og retmæssige magtoverdragelse til sin valgte efterfølger, Joe Biden«, skriver Mark Zuckerberg.

»Vi mener, at risikoen ved fortsat at lade præsident Trump bruge vores service i denne tid simpelthen er for stor«.

»Derfor forlænger vi blokeringen, vi har pålagt hans Facebook- og Instagram-profiler på ubestemt tid og i minimum de næste to uger, indtil en fredelig magtoverdragelse er gennemført«, skriver han videre.

Ritzau