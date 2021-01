For to år siden stod to betjente foran hans bopæl og sigtede ham for at videregive fortrolige oplysninger til skade for rigets sikkerhed. I dag faldt afgørelsen

Efter fire år og tre måneder har Rigsadvokaten fredag droppet sigtelsen mod forfatter til bogen ’7 år for PET’. Morten Skjoldager er lettet over ikke at skulle i retten for sin bog – men er trist over, at bogens pointer om prisen for kampen mod terror druknede. Han frygter også mere selvcensur i branchen.