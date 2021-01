»Om der så havde stået 50 kamerafolk, så havde jeg været ligeglad i den situation«

Hvorfor søgte I om at være med?

Daniel: »Jeg tror faktisk, at jeg blev snydt til at være med«.

Maria: »Det var min ide det hele. Jeg så, at de søgte deltagere, og så synes jeg, at det var helt vildt, at jeg skulle føde i netop de måneder, hvor man skulle føde for at være med. Så jeg sagde til Daniel, at jeg lige ville melde os til noget, at vi sikkert ikke ville komme med. Men lige pludselig så var vi med. Og det er sjovt«.

Hvilke overvejelser har I gjort jer om at være med så længe i tv-program om jeres familie?