DK4 får kritik for program med diskrediteret forsker: »Jeg må sgu tilstå, at jeg har engang gået på universitetet og læst biologi, men jeg er ikke skarp nok til at gennemskue, hvad der er op og ned her«

I 2010 blev hjerneforskeren Milena Penkowa dømt for dokumentfalsk og underslæb. I 2012 fandt eksperter »bevidst uredelighed« i flere af hendes forskningsartikler. I marts 2020 måtte sundhedsminister Magnus Heunicke gå i rette med Penkowa, da hun påstod, at C-vitamin bremser coronavirus. Det gør det ikke.

Her i 2021 lægger tv-stationen DK4 så sendeflade til programmet ’Hjerneeksperten’, hvor Milena Penkowa giver råd om, hvilke kosttilskud seerne kan bruge i stedet for at »fylde sig med syntetisk kemi«.

Flere fagfolk kritiserer i Journalisten, at DK4 bruger en miskrediteret forsker som ekspert i et sundhedsprogram. DK4’s kommunikationsdirektør, Steen Andersen, mener imidlertid ikke, at seerne skal betragte Milena Penkowa som en ekspert i ’Hjerneeksperten’.

»Hun udtaler sig med samme autoritet som en hvilken som helst anden, der har gjort sig kosterfaringer og føler sig ansporet til at give råd til andre. For min skyld kan du godt kalde hende en klog kone. Hun er jo ikke læge, da hun har fået frataget sin autorisation«, siger han.

»Det er ikke nogen overraskelse for os, at den etablerede lægevidenskab går amok, når nogen siger dem imod. Men der er måske nogle kommunikationsmæssige ting omkring det her, der skal deklareres anderledes. Vi tænker over, om og eventuelt hvordan, det her skal fortsætte«.