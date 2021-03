Sandheden om Ekstra Bladet er en helt anden end i pressemeddelelsen om Poul Madsens exit

Dette døgn vil komme til at stå som en milepæl i Ekstra Bladet og JP/Politikens historie. Og det skyldes ikke, at avisens flabede frontfigur gennem 14 år, Poul Madsen, nu viger pladsen som ansvarshavende chefredaktør. Nej, det skyldes, at JP/Politikens Hus samtidig med Madsens afgang – og med 20 års forsinkelse – melder sig ind i det 21. århundrede. Det sker ved at opgive de massage- og prostitutionsannoncer, som i årtier både har udgjort et ekstremt lukrativt forretningsgrundlag for tabloidavisen – og i manges øjne været med til at give den en position som den danske mediebranches mest anløbne foretagende.

Om Madsen har kæmpet for eller imod beslutningen om at fjerne de klamme indtægter fra avisens økonomi, er ikke til at sige. Pressemeddelelser om chefudskiftninger i store virksomheder skal man ikke tillægge den store sandhedsværdi. Heller ikke i mediehuse, der hævder at levere sandhed til borgerne. Men Madsen tog onsdag sin del af æren for beslutningen, som han var »glad for, at bestyrelsen har givet (ham) lov til at« træffe. Det giver »ikke længere mening at bringe dem«, erklærede han med god sans for vejr og vindretning i den offentlige debat. Og med en god sans for sit eget eftermæle.