»Det er slemt det her«: Hadbeskeder til X-factordeltagere udløser hård kritik af tonen på nettet

Stemningen var mættet, da duoen Ida og Neva fredag blev smidt ud af X Factor - af deres egen dommer, Thomas Blachmann.

På vej ud af showet fortalte den ene af de to deltagere, at hun sådan set var lettet over, at X factor-rejsen sluttede her.

»Tak for hele oplevelsen. Nogle gange er man ikke lavet til programmer som det her. Og det er Neva og jeg ikke. Jeg er på en måde også lidt lettet. For jeg kan ikke klare mere hate på nettet«, sagde Ida Jensen.

Og inden rulleteksterne gled forbi på skærmen, opfordrede vært Lise Rønne seerne til at huske den gode tone.