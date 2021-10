Her er robotten Bridget. Hun skal læse tv-nyheder op for bornholmerne

Hun smiler og slår med hovedet. Og der er glimt i øjet, uanset hvad det er, hun fortæller om. Mød Bridget – Bornholms nye ansigt. Snart endda måske øens mest kendte. Og der er tale om et nyt ansigt. Bogstavelig talt. Det er nemlig lavet på computer og tilhører ikke i det, vi plejer at regne for et menneske.

Bridget er den nyeste ’medarbejder’ på Bornholm.nu’s seneste satsning – en tv-avis, kan man læse på hjemmesiden. Og sådan en plejer jo ellers at kræve en aflønnet studievært med ret til afspadsering, ferie og diverse personalegoder. Men sådan forholder det sig ikke med Bridget.