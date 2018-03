Modereportage: To nørder på striksafari i Aarhus Hvad får to mænd, der ikke ved noget om tøjproduktion, til at opspore gamle strikkemaskiner og starte et firma med cashmerestrik? Svaret er en gammel sweater – og glæden ved at nørde.

Første gang Brian Sørensen og Tommy Bruun opsøgte strikeksperter for at få tips til, hvordan man kommer i gang med en produktion, gik der ikke mange minutter, før de forstod, at de var på dybt vand.

Fagfolkene stillede spørgsmål, de ikke kunne svare på, og pillede deres ideer fra hinanden, som var det masker på en strikkepind. Men den slags modvind holder ikke to entusiaster nede. Særligt ikke, når de har fantaseret om, at det kunne være fedt at sætte gang i en produktion af tykke cashmere-sweatre på havnen i Aarhus.

Cashmere/kashmir Uldtype, der stammer fra geder i højtliggende dele af Mongoliet, Kina og Indien. De lever med varme i dagtimerne og kulde om natten, og det udvikler en særlig uld. Den anvendes især til sweatre, tørklæder og tæpper. Ifølge en rapport fra konsulentfirmaet Bain & Company omsættes der globalt hvert år cashmere-produkter for 30 mia. kroner. Miljøaktivister og dyreværnsfolk har de seneste år øget fokus på cashmere. Kraftigt forøget produktion særligt i Kina har dumpet prisen på verdensmarkedet, og ekstra store horder af geder slider på græsarealerne, hvilket kan forringe uldens kvalitet. Colorcloudstudio Knit får sit garn fra den italienske producent Cariaggi Lanificio, der også leverer til modemærker som Gucci. Vis mere

Det føltes heller ikke som et problem, at Brian Sørensen egentlig er advokat, og Tommy Bruun arbejder som arkitekt og aldrig har haft noget med strik eller andet tøj at gøre. Altså bortset fra at tage det på.

Det her er ikke noget, vi bliver fede af. Det er for sjov, men derfor kan man jo godt se fremad Tommy Bruun, arkitekt

»Det ser nemt ud, men den proces, vi har været igennem, har taget lang tid. Det kan godt være, at vi ikke vidste så meget på forhånd, men vi er gode til at stille spørgsmål, og så kan vi lide at nørde med detaljer«, forklarer Tommy Bruun.

Vi sidder ved siden af resultatet af de to mænds stædighed. De har grundlagt Colorcloudstudio Knit med udgangspunkt i tre ældre strikkemaskiner af mærket Universal, som er stillet op i den ende af et højloftet kontorfællesskab. Her findes også Tommys arkitektkontor, og naboen er modefirmaet September Salon.

»Det var ikke planen, at vi skulle stå for alting selv, men det viste sig, at man ikke bare kan henvende sig til en strikkefabrik og bestille 15 trøjer. Det er for lille en ordre,« siger Bent Sørensen.

Strikkemaskinerne fandt de i kælderen hos Herning-firmaet Micha. De var ikke i brug. Ejeren havde kun beholdt dem af nostalgiske årsager for at huske dengang, man virkelig strikkede i stor skala i Uldjylland.

»Først ville han ikke sælge, men da vi lovede at bruge maskinerne til at skabe en ny strikkevirksomhed, fik vi lov at købe dem«.

Udfordrende valg

De to har prøvet selv at betjene håndtag og fodre maskinerne med italiensk garn, men de har overladt den praktiske del af arbejdet til strikdesigner Hanne Buchwald, som har fået gang i retroapparaterne fra 1959. Derfor ligger der en stor bunke sweatre og stofprøver på bordet ved siden af maskinerne.

Målet med Colorcloudstudio er ikke masseproduktion. Det er personlige sweatre, der sendes ud fra Aarhus. Hver enkelt kunde kommer til samtale, bliver målt og kan selv vælge farver, og hvordan trøjen skal bygges op (ud fra fire grundformer). Næste skridt er stofprøver med syv farvekombinationer.

»Det er udfordrende for nogle mennesker at skulle træffe så mange beslutninger omkring et stykke tøj. Den hurtige mode har vænnet os til bare at hive standardvarer ned fra hylderne«, siger Bent Sørensen.

Kæder som H&M og Uniqlo har også vænnet os til, at de engang eksklusive cashmere-sweatre kan købes for nogle få hundredlapper. Sådan er det ikke hos Colorcloudstudio. Det tager 10 timer at strikke en trøje, vaske den og gøre den klar. Prisen er sat derefter – man skal afse knap 7.000 kroner, hvis man vil investere i sådan et unika.

»Det er dyrt, men sweateren holder i mange år. Vi gemmer lidt af det garn, der bruges til hver trøje, så vi kan reparere den, hvis der opstår huller«, forklarer Tommy Bruun.

Den oprindelige inspiration kom fra en striktrøje, han købte i Berlin i 1994 og stadig bruger og er glad for.