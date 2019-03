Streetwear-tøj skal skabe tillid mellem israelere og palæstinensere

Der er kun 40 kilometer mellem Tel Aviv og Vestbredden, men det er umuligt for israelerne bag tøjmærket Adish at besøge de palæstinensiske syersker, der arbejder for dem.

»Det ville på mange måder være nemmere for os at producere i Kina«, siger Amit Luzon, der startede Adish sammen med Eyal Eliyahu.

Det er ikke kun logistikken, der irriterer stifteren. Det er hele den politiske situation i området. Derfor er Adish ikke bare et nyt streetwear-mærke – det er et aktivistisk forsøg på at skabe samtale og forståelse på tværs af grænser, mure, sprog, religion og en fastlåst politisk situation. Tøjet rummer både vrede over generationers uro og håb om forandring.

»Adish er hebraisk og kan oversættes til apati eller ligegyldighed. Når man bor i Mellemøsten, lærer man at leve med frygt for terror eller andre trusler. Navnet er sarkastisk ment, for vi agerer og er ikke selv apatiske«.

Amit Luzon var i Danmark i sidste uge og stod en aften i butikken Black på Frederiksberg og fortalte om mærket. Han holdt ingen brandtale, men forklarede roligt om de udfordringer, det giver, når man ønsker samtale i en region, hvor konfrontation ofte sætter dagsordenen.

Det er så usædvanligt, at Adish p.t. ikke kan sælge sit tøj på hjemmebane i hverken Israel eller Palæstina.

»Vi leder efter en butik, der forstår vores mission og kan forklare historien for kunderne, men blandingen af det israelske og palæstinensiske er åbenbart for kontroversielt«.

Pr-foto: Adish

Pr-foto: Adish

Produktion krydser grænser

Duoen bag Adish mødte hinanden for 10 år siden. Amits familie har rødder i Libyen, Eyals stammer fra Irak, og som så mange andre jøder fandt de en base i Israel. Efter værnepligten rejste makkerparret verden rundt og besluttede sig for at opbygge et tøjfirma sammen.

»I stedet for at importere look og råvarer ville vi vise, at der findes virkelig gode materialer og håndværkere lokalt«, siger Amit Luzon.

Ideen til Adish-stilen tog form, da de to israelere mødte nogle palæstinensiske kvinder fra en organisation for folk, der har mistet familiemedlemmer i konflikten og nu arbejder for dialog mellem landene.

»De fortalte om syerskerne på Vestbredden og åbnede døren til et univers, der var helt nyt for os. Nu har vi kontakt med 60 syersker, som enten kommer på vores værksted i Nablus-området eller arbejder hjemmefra«.

Tøjet bliver designet og skåret ud i Tel Aviv, siden fragtes det til Vestbredden, hvor det forsynes med broderier og anden pynt, inden det tager turen tilbage til Israel for at blive sat sammen.

Denne form for produktion giver nogle helt konkrete logistiske udfordringer. Vestbredden er inddelt i tre zoner. Værkstedet ligger i Område A, som palæstinenserne ikke kan forlade og israelere ikke må rejse ind i uden særlig tilladelse fra de israelske myndigheder.

Varetransporten varetages derfor af palæstinensiske taxichauffører fra Område C, som kan bevæge sig mere frit. Chaufførerne er uundværlige for Adish, og deres afslappede stil har inspireret til den seneste kollektion, kaldet Area A.

»En af vores største udfordringer er at skabe tillid mellem israelere og palæstinensere«, siger Amit Luzon.