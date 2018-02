Fra barnestjerne til superstjerne til brystblottende skandale: Her er de fem vigtigste nedslag i Justin Timberlakes karriere Justin Timberlake fremstår som århundredets største popstjerne. Og ikke nok med det - de seneste par år har han også prøvet kræfter som skuespiller. Netop nu er han udkommet med sit femte album 'Man of the Woods'.

1. Mickey Mouse-klubben

Justin Timberlake var barnestjerne. Han var 12 år gammel, da han i 1993 blev en del af Disneys børneunderholdningsprogram ’The Mickey Mouse Club’. En varieté-tradition med sketches og sange – tilsat pangfarver.

Timberlake dansede og sang sig gennem to år som Disney-maskot i selskab med blandt andre Britney Spears, Ryan Gosling, Christina Aguilera og JC Chasez. Et ret talentfuldt kuld, der skulle komme til at dominere popkulturen i de følgende årtier.

Ikke mindst Timberlakes årelange kæresteforhold til Britney Spears løb med en pæn stor del af samtlige magasinoverskrifter omkring årtusindeskiftet.

Foto: Pr-foto

2. Verdens største boyband

Da Justin Timberlake i midten af 1990’erne blev spurgt, om han ville være popstjerne i et boyband, slog han til og tog sin Disney-ven JC Chasez med.

De to venners tenorstemmer førte an i NSYNC, der mellem 1996 og 2001 var verdens største boyband og en drivkraft i den tids teen-eksplosion i popmusikken. Bas og baryton blev leveret af Joey Fatone, Lance Bass og Chris Kirkpatrick.

Trods 70 millioner solgte album rangerer NSYNC stadig kun på en ottendeplads over alle tiders bedst sælgende boybands bag blandt andre The Jackson 5 og Backstreet Boys. Men NSYNC solgte flere på kortere tid end nogen af de andre.

Navnet? Ud over at antyde, at de fem stemmer var i sync, er det også det sidste bogstav i de fem medlemmers fornavn.

3. Forvandlingen til superstjerne

Opskriften på den perfekte overgang fra livet som teenstjerne til popstjerne med appel til alle aldersgrupper er muligvis skrevet af Michael Jackson. Men den blev perfektioneret af Justin Timberlake (indtil videre!).

Sammen med producerne Timbaland og The Neptunes blandede Timberlake r’n’b og pop (helt i Jacksons ånd) til debutalbummet ’Justified’ i 2002.

Fra da af har han kun hævet overliggeren for popmusik for hvert ambitiøse album, han har udgivet. Lige så ulasteligt klædt som nysgerrig på at forme lyden af fremtiden satte en Justin Timberlake nye standarder for popproduktioner med ’FutureSex/Love Sounds’ i 2006, og i 2013 udfordrede han både fans, sig selv og ideen om bigbandmusik med de to forbundne og lige sonisk udflydende album ’The 20/20 Experience 1 + 2’.

I dag fremstår Justin Timberlake som århundredets indtil videre største popstjerne. I amerikanske medier bliver han indimellem refereret til som The President of Pop.

4. Skandalen i bedste sendetid

Ulasteligt klædt som Frank Sinatra i sin storhedstid og med sikker fornemmelse for at navigere uden om berømmelsens lumske lokkefælder af stoffer og fortabelse har Justin Timberlake altid haft et perfekt image. Fnugfrit og alligevel sexet.

Med nipplegate som den ene graverende undtagelse, der gør ham menneskelig.

I 2004 optrådte Timberlake sammen med Janet Jackson i Super Bowls pauseshow. Foran hundreder af millioner af tv-seere sluttede de af med Timberlakes ’Rock Your Body’, og da han synger den sidste linje, »I’m gonna have you naked by the end of this song«, river Timberlake et stykke af Jacksons jakke og blotter hendes ene bryst.

En skandale, der førte til retssager i årevis og ændring i sendesignalet fra Super Bowl, der fremover altid er sendt med fem sekunders forsinkelse.

5. Smil, kameraet ruller

Som om det ikke er nok at være klodens største popstjerne. Gennem den sidste håndfuld år har Justin Timberlake også udbygget en stadig større karriere som skuespiller. Med optræden i blandt andre ’The Social Network’, ’Inside Llewyn Davis’ og animationsfilmen ’Trolls’.