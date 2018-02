Nye sange: Kan vi ikke godt klare mere Kendrick Lamar? Bare lidt?

1. Iceage: Catch It

Ført an af Elias Bender Rønnenfelts undergangsramte stemme fortsætter Iceage på deres nye single med at slingre videre i det punkede rendestensspor efter 1980’ernes Nick Cave. Det er sort, kraftfuldt og dragende, men ikke så kaotisk, som det var, da Iceage debuterede i begyndelsen af årtiet. Det er første udspil siden deres anmelderroste og prisvindende 2014-album, ’Plowing Into the Field of Love’, men indtil videre er der ikke melding om noget nyt album.

2. Frankie Cosmos: Being Alive

Åh, Frankie Cosmos, det lille newyorker-band centreret om sangeren og sangskriveren Greta Kline. De kan med henkastede bemærkninger og poppede indiemelodier få hjertet til springe et slag over af begejstring eller give det en rask løbetur. Som diktatet i den hidsige rytme, der driver ’Being Alive’, mens Kline beklager sit begrænsede ordforråd og alligevel synger: »Being alive/ Matters quite a bit/ Even when you/ Feel like shit«. Sangen er faktisk fire år gammel, men i den nye version en del af det kommende album, ’Vessel’.

3. Q-Tip: Want U 2 Want (feat. Kendrick Lamar)

Kan vi klare mere Kendrick Lamar? Bare lidt? Eller nærmer den enestående rapper med de mange gæsteoptrædener og senest det forrygende soundtrack til filmen ’Black Panther’ sig grænsen til forstoppelse? Ikke hvis han dukker op i Q-Tips radioshow på Beats 1 ’Abstract Radio’ på et superfunky track. Tilsyneladende fra gemmekasserne, for Q-Tip præsenterede det med ordene: »New Kendrick featuring Q-Tip coming up ... not really new, but whatever. What up Kung Fu! This for you!«.

4. Michael Møller: Det hele vender tilbage

På Danmarks Radio har de gennem et par måneder kørt podcast-serien ’Elsker dig for evigt’. 12 danske sangskrivere inviterer lytterne ind i værkstedet, mens de skriver en kærlighedssang. Sangskrivere som Bisse, Alberte, Katinka og Michael Møller. Og hvem er mere bevandret i kærlighedssange end Michael Møller, manden bag det 31 sange store mammutværk ’A Month Of Unrequited Love’. Nu har han skrevet sin første sang på dansk – med kærlighedens høje puls i rytmen og et ekko af Hilmer Hassig i guitaren.

5. Blood Orange: Christopher & 6th + June 12th

Den engelske popsnedker med alle New Yorks farver i sit blod Dev Hynes har været stille som Blood Orange, siden han udgav albummet ’Freetown Sound’ i 2016. Men nu er der lagt to smidige og varme soulsange ud på hans SoundCloud. Prince levede tydeligvis ikke forgæves. Hynes har meddelt, at sangene ikke bliver en del af et kommende album, men de lover nu ret godt.