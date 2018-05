Fem nye sange til din fredag: Donald Glover laver hårdtslående trap-hiphop og satire, man får kvalme af

FOR ABONNENTER

Donny Glover er ikke til at komme uden om lige nu. Succes med tv-serien ’Atlanta’, rollen som Lando i filmen ’Solo’ og vært for SNL i lørdags. Men inden berømmelsen bliver til Hollywood-glimmer, drypper han en stor portion ubehag i den amerikanske samfundsdebat om våben, brutalitet og afroamerikansk virkelighed under sit sangeralias Childish Gambino.