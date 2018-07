Lotte Anker tog publikum på en hoppende og dansende lydrejse

Det er den type musik, der vitterlig aldrig kan gentages. Det er den frie musiks lod. Ingen forudbestemte temaer eller specifikke former. Kun hvad situationen og øjeblikket byder, ligesom regn, der rammer blade og græs og derefter uigenkaldeligt synker i jorden. Hver gang er det forfra. Næste gang rammer dråberne på en anden måde og måske et helt andet sted.

Lotte Anker Celebration. Brorsons Kirke. Lørdag.

Sonja LaBianca. Skuespilhusets Foyer. Lørdag.

Saxofonisten Lotte Anker er heller ikke en musiker for de mange. Alligevel har hun stædigt holdt fast i at dyrke helt frit improviseret musik igennem de seneste mange år. Og som sådan er hun i dag en markant skikkelse i det internationale miljø for fri jazz og intuitiv musik.

Copenhagen Jazz Festival Fejrer 40-års jubilæum med ca. 1.300 koncerter fordelt over 10 dage. Blandt hovednavnene er Charles Lloyd, Pharoah Sanders, Brad Mehldau og Melody Gardot. Varer til og med 15. juli.

Og godt nok er det et par måneder siden, at Lotte Anker rundede de 60 år. Men med lidt forsinkelse fik hun af Copenhagen Jazz Festival mulighed for at markere det ’runde hjørne’ med en specielt opsat koncert i den stemningsmættede Brorsons Kirke, der er en af hovedscenerne på dette års jubilæumsudgave af festivalen.

Og det blev en ganske intens koncertoplevelse, der også bød på et ufrivilligt indlagt kapløb mod tiden, eftersom den tyske analoge synthesizertroldmand og lydkunstner Thomas Lehn var forsinket med fly fra Wien. Kunne han overhovedet nå frem i tide til andet sæt?

Inden da udførte Lotte Anker med sin vibrerende sopransax en voldsomt inspirerende åbning af første sæts kvartetmusik, flankeret af Søren Kjærgaard på flygel, den tyske mester Paul Lovens på minitrommesæt samt den aldrende portugisiske violinist Carlos Zingaro.

På intet tidspunkt føltes musikken steril. Lotte Anker Celebration var først og fremmest en varm, menneskelig affære

I kirkerummet, der naturligvis var medaktør i totaloplevelsen af musikken, var det som et dybt kald til midnatsbøn, da Ankers saxofon skar igennem luften med en stærkt personlig og tætvævet lyd og sammen med de øvrige musikere udfoldede abstrakt tonekunst med en stærk kollektiv fornemmelse.

Lovens larmede ikke bag trommerne, men holdt sig klogt og drevent tilbage med små velklingende slag på skind og metalramme, eller han fik lilletrommen til at synge i kontakt med resonerende minibækkener, der klang forfriskende og gav et næsten rituelt præg.

Søren Kjærgaard deltog også i løjerne med sin evne til at lytte til sine omgivelser og dosere med sans for både springende melodik og mørke klange. Det tilførte musikken en seriøs grundstemning.

Carlos Zingaro var ikke et helt indlysende aktiv i gruppen. Meget af tiden brugte han på at file hurtige, kantede figurer, som om der var svirrende fluer i violinen. Men så kunne han i en spontant svævende ballade give helheden et ophøjet, kammermusikalsk præg med lange strøg.

Inden da havde Søren Kjærgaard åbnet koncerten med et lille solosæt, som var velgørende kort. Ikke fordi der var noget galt med musikken, men fordi den fremstod netop så passende stærkt i komprimeret form.

Det blev til fire vignetagtige forløb. F.eks. lod Kjærgaard en bølge af gentagne klange vokse op omkring en enkelt tone. En fint omsat idé. Og denne aften arbejdede han med de fineste betoninger og en udpræget sans for dynamikken i flyglet. Ofte starter han åbent og med, hvad der kunne minde om spredt fægtning, for derefter at arbejde sig mere målrettet ind imod en kerne af ideer. Som når man skræller en appelsin.