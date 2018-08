Hyperaktivt band, der har skiftet navn seks gange, laver et overfaldsangreb af den bedste slags Bandet, der tidligere hed Orinoka Crash Suite, OCS, Orange County Sound, The Ohsees, The Oh Sees og Thee Oh Sees, hedder nu Oh Sees og skifter samtidig musikalsk retning.

I løbet af de sidste tyve år har San Francisco-bandet Oh Sees varieret deres navn, besætning og musikalske retning adskillige gange, mens de har sprøjtet albums i retning af eksperimenterende lo-fi, psych-pop, brutal metal og rundtosset garagerock.









Oh Sees: Smote Reverser. Castle Face Rastløse John Dwyer er konstanten i centrum for det hyperaktive bandprojekt, og i stedet for at samle de flagrende tråde skubber han konstant Oh Sees tættere på delirium. Det fortsætter han med på deres 21. album, hvor garagepunken bobler vildt og overrumplende i et grænseland mellem kosmisk jazz, 1960’er-syre og prog. rock, mellem uregerlige guitarimprovisationer, boogieorgel og to krautpumpende trommeslagere. Et musikalsk overfaldsangreb af den bedste slags, hvor man løber forpustet rundt i et musikalsk hurlumhejhus, der har langt flere højdepunkter end blindgyder.