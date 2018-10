Sammensmeltningen af Björk, Kate Bush og Lorde har lavet en skarp og veloplagt single om angst, usikkerhed og overmod

1. The Weather Station og Jennifer Castle: I Tried to Wear the World.

Prisen for ugens bedste sangtitel går til de to canadiske sangere Tamara Hope og Jennifer Castle, der har slået pjalterne sammen om sangen ’I Tried to Wear the World’, som jeg har hørt i loop, imens jeg har stået med fødderne i de sprøde efterårsblade og med sol i øjnene. Tamara Hope er bedst kendt under pseudonymet The Weather Station. Hun synger personlige sange om livets ståsteder, om at fylde 30, om at miste en teenagekæreste og skrive til det hinsides for at holde kontakten.

Om samarbejdet med Castle siger Tamara Hope i en pressemeddelelse:

»Jeg har holdt øje med Jennifer i lang tid, og hun har været min helt i evigheder, især på grund af hendes stemme og sangskrivning. Jeg ville gerne overvære hendes musikalske proces og verden og måske endda lære noget, og det har været rigtig interessant. Jeg forstår nu hendes musik bedre end før, og det er spændende«.

2. Empress Of: I Don’t Even Smoke Weed.

Den amerikanske sangerinde Empress Of er en sammensmeltning af Björk, Kate Bush og Lorde. Hun laver rastløse og søgende ungdomshymner, der har fået en del opmærksomhed de sidste tre år. I 2015 blev hun fremhævet af musikmedier som Rolling Stone, der lagde vægt på hendes særpræg. Empress Of er ude med opfølgeren til sin anmelderroste debutplade, ’Me’ fra 2015. Hendes nye album bærer titlen ’Us’, fra den har hun i denne uge udsendt singlen ’I Don’t Even Smoke Weed’.

Sangen handler om angst og usikkerhed, om at blive overmodig, bare fordi man er forelsket. Empress Of synger om en kærlighed, der føles ligesom gruppepres, om at handle for at blive accepteret og rummet, om at ryge pot, selv om man ved, at man får angst af det. ’I Don’t Even Smoke Weed’ har et skarpt og veloplagt beat, der forsøger at vriste sig ud af de pottågede synthesizere.

3. Matthew E. White: No Future in Our Frontman.

Matthew E. White synger som Bill Withers og laver varm tidsmaskine-70’er-revival-soul. Nu kigger han ud fra fortidens buskads og kommenterer det amerikanske politiske klima med en ny single.

Om opsangen ’No Future in Our Frontman’ siger han i en pressemeddelelse, at Trump er korrupt og inkompetent, og at han med sit præsidentskab viser den værste form for hykleri ved på voldsom vis at ignorere sandheden og opmuntre til uvidenhed, ved aktivt at deltage i at bedrage og fordreje. Matthew E. White beskriver sin sang som en erkendelse af den nuværende politiske katastrofe og et opråb om modstand.

4. Pia Raug: Regnvejrsdag i november.

November er lige om hjørnet, og dermed er det tid til at sætte lys i stager og synge Pia Raugs ’Regnvejrsdag i november’. Pia Raug optræder i øvrigt denne lørdag i Aarhus til Lyd+Litteratur Festival med sine Inger Christensen-sange.