Kim Skotte anmelder: To generationers tunge drenge spiller ud med rockalbum, der har seriøs ild i røven Den unge københavnske kvintet Love Coffin puster liv i den danske rockånd, mens Smashing Pumpkins lyder mere på nippet til kunstigt åndedræt.

Med ganske få undtagelser er de bedste rødglødende bands unge. Enkelte stenhårde bands formår at blive ældre uden at ’modnes’, men seriøs ild i røven hører som hovedregel ungdommen til. Det er den unge københavnske kvintet Love Coffin et ret skønt eksempel på.

Beat-anmeldelse











Love Coffin: Cloudlands. Bad Afro.

Beat-anmeldelse











Smashing Pumpkins: Shiny And Oh So Bright, Vol. 1. Lp: No Future, No Past, No Sun.. Napalm Records.

Efter et par ep’er er Love Coffin ude med debutalbummet ’Cloudlands’. En 100 procent ren rockplade, der glider selvsikkert uden om den nye paradoksalt strømlinede punkinspirerede bølge.

Love Coffin passer ikke rigtigt ind i båsene. Musikken er nusset, skramlet og rå i sin farefulde flirt med kaos, men samtidig slangesmidig og romantisk i sit rockudtryk på numre som ’Sense of Indifference’ og ’Pure’. Når man hører ’Cloudlands’, er man ikke i tvivl om, at bandets naturlige element er scenen, men bandets intense, mørke energi og overrumplende melodiske styrke præsenteres også på plade fint i lange, kraftfulde kompositioner.

Der findes mange gode, små rockbands derude, men det er de færreste, som både har fundet sin helt egen lyd og har en forsanger, der stikker ud og af. Men i Jonatan K. Magnussen har Love Coffin en forsanger, der er nøjagtig så karismatisk, krukket og on fire, som stillingsbetegnelsen kræver.

Man kunne godt opremse de 1001 inspirationskilder fra Stones til britisk syre og australsk garagerock, men når man hører Tue Einar Bakfeldt Fly flå i sin bas, er man da heldigvis bare ligeglad. Mange af gruppens egne pejlemærker er utvivlsomt meget mere cool, men når jeg hører rocken tumle afsted på de høje nagler, mens Magnussen krænger sin rocksjæl ud for åbent tæppe, kommer jeg flere gange til at tænke på Billy Corgan fra Smashing Pumpkins fra den tid, hvor Corgan var mest selvantændt.

Med stjernekrydser og hele balladen

Efter det usmykkede soloalbum ’Ogilala’ er selvsamme Corgan tilbage hos Smashing Pumpkins, hvor den gamle guitarist James Iha atter er ombord. ’Shiny And Oh So Bright, Vol. 1’ lyder som et noget mekanisk forsøg på at genoplive 90’ernes storhedstid, selv om Corgan som sanger har fastholdt noget af roen fra ’Ogilala’.

Åbningsnummeret ’Knights of Malta’ slår det helt store brød op med stjernekrydser og hele balladen. Producer Rick Rubin sigter lidt tamt efter en gylden middelvej, men det er det frenetisk flænsende ’Solara’, der fastholder, at Smashing Pumpkins stadig kan have noget at byde på.