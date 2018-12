Sammen kan vi være Messias! Scenisk nytolkning af Händels oratorium folder sig ud som hymne til det menneskelige fællesskab

Et julebudskab med håb

Dermed ikke være sagt, at værket er et oprør mod det kristne julebudskab. Snarere betoner det i forlængelse af Kristus’ dobbeltnatur som Gud og menneskesøn, at messiaskraften kan manifestere sig i hvert et menneske og skabe forandring via fællesskabets ånd: »Vi er Messias«.

Helt enkelt og tæt på var det her til at mærke magien: Hvordan mennesker, der stod frem lige så hverdagsagtige som mig og min sidemand, pludselig kunne udvirke, at det hele løftede sig med en egen skønhed og følelse af ånd. I kraft af fællesskabet.

Det julebudskab er der både håb og trøst i. På et helt andet plan giver værket også håb, i forhold til at scenekunstneriske eksperimenter ellers er et udpint område. Glædeligt, at dette samtidsoratorium er vokset frem som del af aktiviteterne i talentvæksthuset Haut på Sort/Hvid.

Hallelujakoret fik vi oveni til slut. Alle sangerne lagde sig ned som et broget mennesketæppe, der dækkede den ganske jord. Til sidst rejste de sig og lod deres godt brugte sko stå tilbage. Som Kristus’ fodaftryk på opstandelsens dag.