Kim Larsens sidste toner er en middelmådig oplevelse: »Vi glemmer ham aldrig. Men langt det meste af ’Sange fra første sal’ er lige til glemmebogen«

Det var faktisk midt om natten.

Natten til fredag kom et overraskende album fra den afdøde Kim Larsen på gaden.

Da den folkekære sanger døde som 72-årig i september, skabte det national folkesorg og adskillige mindeoptog til ære for sangeren over hele landet.

Så bare muligheden for at lytte til ny musik fra hr. Larsen en sidste gang vil nok få mange til at give ’Sange fra første sal’ et lyt.

Albummet består af 12 nye sange, der er indspillet på første sal i Kim Larsens egen lejlighed på Claus Bergs Gade i Odense. Der ligger ikke en stor studieproduktion bag, for albummet er indspillet over fire forårsdage, hvor Larsen bakkes op af sønnen og musikstjerneskuddet Hjalmer Larsen og manageren Jørn ’Ørn’ Pedersen.

Sammen optræder de også på et privatfoto på albummets cover, og nederst i hjørnet står der med Larsens egen håndskrift: skitser.

Og skitselyden får kritik fra anmelderne, der giver de sidste Larsen-toner en omgang middelkarakterer.

»Det er stort set en typisk, tilforladelig Larsen-skive, der bare lyder som et demobånd«, skriver Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo og giver albummet tre ud af seks stjerner.

»Undtagelsesvis strejfer Larsen en snert af Gasolin’ på ’En brøkdel af et sekund’, hvor han lige minder om, hvad det var, han kunne som ingen anden - engang for længe siden«.

»Vi glemmer ham aldrig. Men langt det meste af ’Sange fra første sal’ er lige til glemmebogen«, lyder dommen fra Ekstra Bladet.

På pladen synger Larsen om ungdom, kærlighed, naturligvis kvinder og også lidt om døden. På ’En Brøkdel af Et Sekund’ hylder han ungdommen, og han får også sunget lidt om sin eneste ene på ’Miss Måneskin’, som meget vel er tilegnet hans egen kone Liselotte Kløvborg.

Men trods det personlige udtryk mener flere anmeldere, at Larsens storhed allerede var forbi.

BT’s anmelder mener, at sangenes ufærdige og rå styrke både er en styrke og svaghed på pladen, der dog samlet set kun bliver en middelgod oplevelse.

»Hvis man skal have den optimale oplevelse ud af ’Sange Fra Første Sal’, gælder det om at lytte efter. Teksterne er langt hen ad vejen det mest interessante«, skriver Peter Ølholm Hansson og giver også pladen tre ud af seks stjerner.

Lidt mere positivt stemt er Politikens musikanmelder Simon Lund, der kalder ’Sange fra første sal’ for en spartansk oplevelse og roser flere af sangenes budskaber.

»På ’En Brøkdel Af Et Sekund’ styrter ungdommen om af druk uden at fortryde noget. I en tid med præstationsplagede og ængstelige smukke, unge mennesker, minder Larsen os om, at livet i al sin enkelthed bare skal leves«.

»De tolv sange lægger ikke meget til den bunke af store Kim Larsen-sange, der allerede fylder godt i den danske sangskat. De stikker mest ud som de skitser, de er, men i deres skrabede form, mundrette poesi og ikke mindst stædige væsen er de stadig så meget Kim Larsen, som noget kan være«, skriver han og giver albummet fire ud af seks hjerter.

Jyllands-Postens anmelder finder både stærke og middelmådige sange på albummet, som han kalder for overvejende medrivende og ikke mindst vittigt, men ikke noget mesterværk.

»Trioens udtryk gnistrer derfor af umiddelbar spilleglæde med afslappet charme. Kim Larsens vokale nuancer står dog sine steder mindre klart i skæret af den rygende lejrbåls-atmosfære. Man må også nøjes med at fantasere sig til, hvordan nogle af de antydede harmonier kunne have givet popsnert til udtrykket i en studieproduktion«, skriver Anders Houmøller Thomsen.

De fleste af anmelderne er dog enige om, at der alligevel sidder en vis ærefrygt og spænding i kroppen, når man skal lytte til ’Sange Fra Første Sal’ for første gang. For albummet er et unikt indblik i den folkekære sangers sidste tid.

Og om lidt bliver der virkelig stille.