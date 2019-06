Ambitiøs virtuos udviste heltemod: Pinligt få publikummer nød amerikansk pianists brag af en koncert

FOR ABONNENTER

Få pianister har bedre gang i deres internationale karriere end amerikanske Kirill Gerstein, som er født russer og til daglig bor i Berlin. Da han spillede Tjajkovskijs klaverkoncert med DR SymfoniOrkestret for to år siden, var der da også masser af mennesker. Men lørdag aften i Tivoli trak den kosmopolitiske virtuos kun et par hundrede publikummer til sin soloaften.