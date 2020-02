Hun er 61 år og stærkt optaget af sex, magt og den globale musik: Madonna har hacket vores forståelse af, hvad det vil sige at være voksen

Blå bog

Madonna

Madonna Louise Ciccone. ​​​​​​​​​​​​​Født 16. august 1958 i Bay City, Michigan

Fødte sin datter Lourdes Maria Ciccone Leon 14. oktober 1996. Moderskabet inspirerede hende til det roste album ’Ray of Light’ i 1998 – året, hvor hun fyldte 40. Albummet solgte 16 millioner eksemplarer og vandt i 1998 både en Grammy og en MTV Video Music Award for bedste album.​​

Det var hendes Golden Globe-vindende filmrolle som Evita i 1996, der påvirkede den operainspirerede måde, hun sang på på ’Ray of Light’. ​​​​​​​​​​​​​

I 2019 udgav Madonna sit 14. album, ’Madame X’, som et politisk og globalt popalbum.​

Er aktuelt på turné med ’Madame X’. Hun spiller i alt 37 små koncerter i USA, Lissabon, London og Paris indtil marts. Madonna har på grund af fysiske skader aflyst en håndfuld koncerter undervejs.​

Med sin ’Madame X’-turné ønsker hun at komme tættere på publikum. Hun spiller for et par tusind mennesker ad gangen, og det er forbudt at have telefon med til koncerterne. ​​​​​​​​​​​​​

