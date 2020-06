Tiden er løbet fra The William Blakes. Det ser ikke ud til at bekymre dem

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Så er The William Blakes tilbage med endnu et album, et års tid efter deres seneste og syvende album, ‘1991’, og man må beundre det københavnske band for deres stamina og arbejdsdisciplin, deres evne til at mødes, få noget fra hånden og ikke spilde tiden. Man kan vel ligefrem sige, at barndomsvennerne Kristian Leth, Bo Rande og brødrene Frederik og Fridolin Nordsø har ophøjet det spontane, det hurtige og fejlbarlige til et bærende kunstnerisk princip, altid med en unik tillid til processen og til skaberkraften.