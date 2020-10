Hun skriver sange, så blodet sprøjter: Fiona Apple gør oprør mod magtfulde mænd som præsident Trump, og det er inspirerende for unge kvinder som mig

1Fiona Apple: ’Fetch The Bolt Cutters’

Et af mine helt store kvindelige musikalske forbilleder er Fiona Apple, der grænseløst og ærligt skriver sange, så blodet sprøjter. Hun gør oprør mod magtfulde mænd som præsident Trump, og det er inspirerende for unge kvinder som mig. Fiona Apples ærlighed smitter af på hendes personlige og politiske sangtekster. I en alder af 43 beskriver hun de sårbare ting, hun i sin ungdom har været udsat for: »I grew up in the shoes they told me I could fill. Shoes that were not made for running up that hill (...)«.

’Fetch The Bolt Cutters’ handler om at bryde mure ned og befri sig fra de lænker, der før har holdt én fast. En personlig, humoristisk, eksperimenterende tekst blandet med sære, rodede instrumentale virkemidler som gøende hunde.